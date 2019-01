Grijă de animale pe timp de iarnă. Recomandări de la specialiști cum să avem corect grijă

Foto: publika

Vara sanie şi iarna, căruţă. După această zicală se conduc crescătorii de animale. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Animalelor recomandă ca hambarele să fie pline cu nutreţ, iar grajdurile bine aerisite şi încălzite. În caz contrar, fermierii riscă amenzi de până la 3000 de lei.



Pavel Prisăcaru are o fermă cu cinci sute de oi. Înainte de a intra în iarnă, el a pregătit tone de nutreţuri.



"Sigur, avem fân, lucernă, paie, silozi, avem cereale că dacă nu le dai cereale, slab. Păi eu am în jur de vreo 20 de tone de porumb şi vreo cinci tone de rămăşiţe de soia. Până prin marte, poate şi mai mult", a spus Pavel Prisăcaru, crescător de oi.



ANSA recomandă ca animalele să fie ţinute în grajduri suficient de mari. Fiecare oaie trebuie să aibă un spaţiu de 1,5 metri pătraţi, iar pentru o vacă, spaţiul necesar e de cel puţin 6 metri pătraţi.



"La spaţiul acesta, aici avem 500 de capete şi e destul. Anul trecut am avut şase sute aici. E foarte lejer, nu se înghesuie, nu stau înghesuite. Păi au şi ele nevoie de aer, de libertate, să stea liber la iesle să mănânce, să nu se înghesuie că acum e perioada aceasta când sunt însărcinate", a zis Pavel Prisăcaru, crescător de oi.



ANSA vine cu recomandări pentru fermieri în fiecare iarnă, după inspecţiile făcute pe parcursul anului. În 2018 au fost verificate 206 ferme de bovine, 127 de crescătorii de porci şi 241 stâne.



"Se efectuează controlul în toate fermele în extravilan care vin cu examinarea situaţiei, cercetarea pregătirii începând de la clădire, starea animalelor, problema principală este baza furajeră. E totuşi un lucru foarte bine-venit, deoarece specialiştii din domeniu cu o experienţă bogată dau nişte consultări", a declarat Mihail Dobrokan, inspector ANSA în domeniul zootehniei.



Pentru ca animalele să ierneze bine, şi gospodarii de prin sate respectă unele reguli. Deşi nu le pot oferi întotdeauna spaţiu suficient, oamenii au grijă ca animalele să nu rămână fără hrană.



"Fără nutreţ nu s-a întâmplat să rămân, dar, cum s-ar spune, în pritâc aşa am ieşit. Cum la noi acum se schimbă clima şi iarna nu prea e zăpadă, dar în martie, o zăpadă de prăpădenie, tăman când fată oile şi aşa mai departe", a zis Mihail Ciubotar, locuitor al oraşului Cimişlia.



Potrivit ANSA, anul trecut, 87 de fermieri au fost amendaţi pentru îngrijirea necorespunzătoare a animalelor.