Grigore Novac îi ACUZĂ pe Şor şi Plahotniuc că ar sta în spatele protestelor organizate de veteranii de război

. Potrivit lui, unul dintre cei care i-a organizat pe combatanții de la Căuşeni ar fi deputatul Grigore Repesciuc. Cel din urmă a respins acuzaţiile.Astfel că unii dintre veterani i-ar fi spus că anume Grigore Repesciuc, deputat din grupul parlamentar "PRO MOLDOVA", le-a pus la dispoziţie transportul de la Căuşeni."Veteranii organizaţi de domnul Repesciuc au mers în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Transport plătit. Inclusiv li s-a dat indicaţie să se manifeste în acest fel. Eu am verificat din mai multe surse această informaţi şi mi s-a confirmat", a menţionat Grigore Novac, deputat PSRM."Nu am organizat, nu am făcut, nu am pus nimic din punct de vedere fiindcă nu am surse financiare pentru aşa ceva. Mult stimații noştri veterani într-adevăr se revoltă pentru că au luptat. Ei s-au organizat singuri, au venit de prins ate cu maşini. Şi eu sunt acelaşi veteran sunt care am luptat în timpul războiului din 1992, am apărat ţara, dar, în prezent, sunt aşa momente".Totodată,"Au fost organizaţi de cei doi fugari care sunt certaţi cu legea în Republica Moldova. Mulţi dintre cei mai agresivi se aflau pe lângă el, la acţiunile de protest de vara trecută ale lui Plahotniuc. Nu este nimic nou, noi cunoaştem aceste personaje", a declarat Novac."Numai stă în spate niciun Plahotniuc, niciun Şor şi încă nu mai ştiu despre cine mai zice dumnealui acolo. Este o părere a domnului Novac, nu am nimic cu deputatul dat", a precizat Grigore Repesciuc.Am încercat să vorbim cu deputatul partidului Politic "ŞOR" Marina Tauber despre acuzaţiile care i se aduc liderului său de partid, însă, aceasta nu ne-a răspuns la telefon. Într-o postare pe Facebook şi preşedintele Igor Dodon a scris că în spatele protestelor veteranilor ar sta anumite forţe politice.