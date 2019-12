Greva transportatorilor din Franţa continuă: Protestarii nu vor renunţa la grevă de sărbători

Greva transportatorilor din Franţa continuă chiar şi în ajunul Crăciunului. Protestatarii susţin că nu vor ceda nici de sărbători, deşi au fost rugaţi de preşedintele Emmanuel Macron să facă o pauză în această perioadă.



Transportul public este practic paralizat de mai bine de trei săptămâni. Oamenii riscă să nu ajungă la rudele lor de sărbători. Tot din cauza grevei, comercianţii înregistrează vânzări extrem de scăzute. Lumea face online cumpărăturile pentru Crăciun. În cel mai bun caz, unii merg pe jos până la cele mai apropiate magazine.



"În ceea ce privește impactul financiar al grevelor, aș spune că este o pierdere între 30-35%. Foarte puţini clienţi vizitează magazinul, este complicat. Încercăm oarecum să facem faţă situaţiei şi să atragem clienţi", a spus Pascal Bouaziz, managerul unui lanţ de magazine.



Greva transportatorilor a ajuns chiar subiect de parodie. O tânără de 26 de ani a înregistrat un cover după celebra piesă interpretei Mariah Carey "All I want for Christmas is you".



Greva transportatorilor din Franţa a fost declanşată la începutul lunii decembrie. Aceasta reprezintă o formă de protest faţă de reforma pensiilor implementată de Guvern. Francezii spun că vor fi obligaţi să muncească mai mult, iar pensiile vor fi mai mici.

