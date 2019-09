GREVĂ SEVERĂ LA PARIS. Câteva linii de metrou, tramvaie, trenuri nu au circulat

Circulaţia transportului public din Paris a fost paralizată din cauza sindicaliştilor. Aceştia sunt nemulţumiţi că în urma reformei pensiilor, propusă de preşedintele Emmanuel Macron, ar putea pierde o parte din privilegii. De vineri dimineaţă, câteva linii de metrou, de tramvai şi o parte din trenuri au rămas în gări.

În orele de vârf, în zona capitalei franceze s-au format ambuteiaje pe o distanţă totală de 200 de kilometri. În aceste circumstanţe, soluţia francezilor a fost să închirieze biciclete.



"Nu circulă autobuzele pe aici şi trebuie să ajung în alt capăt al oraşului. Nu vreau să merg pe jos, de aceea am decis să închiriez o bicicletă. E mult mai simplu pentru mine."



"Este complicat. De obicei circul cu tramvaiul sau metroul, însă nu circulă nimic. Am fost nevoit să folosesc Uber. Am aşteptat 40 de minute până a ajuns la mine."



Dacă localnicii s-au descurcat cum au putut, turiştii străini au fost puşi într-o mare încurcătură.



"Am auzit că ne-ar lua o veşnicie dacă luăm un taxi pentru a ne deplasa de la hotel până în centrul oraşului şi invers, dar aşa ne-am deplasat în două ore. Suntem îngrijorate că la întoarcere spre hotel am putea fi nevoite să luăm un taxi şi să plătim scump pentru servicii."



În legătură cu greva transportatorilor din Paris, Ministerul de Externe de la Bucureşti a avertizat turiştii să evite Parisul, precum şi suburbiile oraşului. Sindicaliştii au subliniat că acest protest este doar un avertisment. O acţiune similară vor organiza luni, angajaţi din domeniul medicinii, aviaţiei şi avocaţi.

Aceştia vor manifesta împotriva introducerii sistemului unic de pensii, care presupune că drepturile băneşti nu vor fi calculate în funcţie de activitatea profesională.