Greutățile o fac mai puternică. Povestea de viaţă a Marinei Vechiu, o artistă handmade țintuită în scaun cu rotile

Când soarta te supune în fața unei încercări, cel mai important este să nu-ți pierzi încrederea. După acest motto se conduce în viață Marina Vechiu, o tânără artistă handmade din Chișinău. Ea este țintuită în scaun cu rotile din copilărie. Problemele de sănătate au apărut când avea doar doi ani.

"M-am gândit că voi putea merge cândva, că voi dobândi vreo profesie și voi avea o viață normală, că voi merge cu bicicleta. Și apoi am vizitat o tabără pentru persoane cu dizabilități și mi-am dat seama că nu sunt singura.", a povestit artista handmade, Marina Vechiu.

Marina a studiat acasă toată copilăria, Apoi, la vârsta de 25 de ani, a fost admisă la Școala de Arte "Valeriu Hanganu" din Cantemir.

"Am prezentat documentele și am studiat gratuit. Am învățat la școală un an și jumătate, iar încă un an și jumătate acasă, doar susțineam practica și examenele.", a spus artista handmade, Marina Vechiu.

Recent, tânăra a început să confecționeze broșe din mărgele, după ce a făcut cursuri pe internet. Primele accesorii le-a dăruit prietenelor, iar apoi și fashionistele din Moldova i-au îndrăgit creațiile. Articolele realizate de Marina Vechiu sunt vândute în magazinul de caritate din Chișinău "Shop Mesto", iar meșterița spune că nu se va opri aici.

"Anul viitor, vreau să deschid un cerc pentru mame și copii cu dizabilități, există deja o încăpere, se construiește o toaletă specială pentru accesul celor care sunt în cărucioare.", a menţionat artista handmade, Marina Vechiu.

Pe lângă pasiunea pentru lucrurile handmade, Marina face voluntariat într-o biserică din oraș și călătorește mult. A reușit deja să viziteze opt țări și îi place în străinătate pentru că nu se simte discriminată, așa cum se întâmplă acasă.

"Chiar dacă acolo se formează un cuplu în care un partener e în scaun cu rotile pentru ei este ceva normal. La noi acest lucru e privit diferit. Unii consideră asta un act de eroism. Când merg prin în oraș oamenii se uita altfel la mine de parcă îmi spun: "Sărmana!". Deși, eu consider că sunt cea mai fericită.", a afirmat artista handmade, Marina Vechiu.

Marina Vechiu și-ar dori ca infrastructura din oraș să fie adaptată pentru persoanele cu dizabilități, pentru ca ieșirile din casă să nu se transforme într-un chin.