GREŢOS şi ŞOCANT! Șobolan prăjit pe grătar, într-un fast-food (VIDEO)

Un restaurant din Honolulu a fost închis după ce pe rețelele de socializare a fost publicată o filmare în care un angajat gătea un șobolan pe grătar. Conducerea lanțului de fast-food-urii din Hawaii a anunțat că i-a concediat pe cei doi angajați care au apărut în videoclipul publicat pe Snapchat.

Restaurantul din Mapunapuna în care a fost filmat șobolanul prăjit pe grătar a fost închis de conducerea lanțului de restaurante Teddys Bigger Burgers.

"Suntem îngroziți că un fost angajat adolescent s-ar comporta astfel și ar face un asemenea videoclip. Investigăm autenticitatea clipului", a transmis președintele companiei, conform The Guardian, citează libertatea.ro.

Lanțul de restaurante a demarat o acțiune de sterilizare completă și a anunțat că va înlocui toate ustensilele de găsit din local. Potrivit sursei citate, Departamentul pentru Sănătate din Statele Unite ar putea sancționa compania pentru nerespectarea normelor sanitare, cu toate că restaurantul respectiv deținea toate avizele necesare.

Imaginile cu șobolanul pe grătar, filmate de unul dintre angajați, au devenit virale și au stârnit controverse pe rețelele de socializare.

Vă avertizăm! Imaginile au un puternic impact emoțional!





Don’t eat at Teddys Burger in Mapunapuna.

They cooking rats on the grill ???????????? pic.twitter.com/3OTTVFgita