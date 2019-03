Greșeala pe care o facem atunci când mâncăm: De câte ori trebuie să mestecăm alimentele

Căutăm mereu cele mai sănătoase alimente, cele mai sănătoase rețete, încercăm să gătim sănătos, dar medicii avertizează că este aproape egal cu zero dacă sistemul nostru digestiv nu este în echilibru.

Giulia Enders, medic și cercetător la Institutul de Microbiologie din Frankfurt: În timp ce oamenii se întreabă ce superalimente sau sucuri să mănânce sau că glutenul e rău pentru ei, aproape că nimeni nu se gândește la organul unde toate acestea se întâmplă!

Giulia Enders este medic și cercetător la Institutul de Microbiologie din Frankfurt. Deși are doar 28 de ani, a devenit cunoscută în toată lumea după ce a publicat cartea „Șarmul discret al intestinului”.

Giulia Enders: Este cel mai mare organ senzorial al nostru, care nu colectează informații doar despre calitatea nutrienților. Poate ajunge la zone din creier responsabile cu moralitatea, frica, procesarea emoțională, conștientizare.

Digestia începe în gură, nu în stomac

Intestinul este doar o parte din sistemul nostru digestiv, care are în total 10 organe. Sarcina acestora este să transforme alimentele în nutrienți și energie. Procesul de digestie începe, însă, chiar înainte ca mâncarea să ajungă în gură. Glandele din interiorul cavității bucale încep să producă salivă de când ne gândim că o să mâncăm.

Cristela Georgescu, specialist în sănătate holistică: Noi credem că digestia începe în stomac. Digestia începe în gură.

Cristela Georgescu a publicat o colecție de cărți, numită „Simplu”, în care pledează pentru alimentația sănătoasă, preparată cât mai simplu. A studiat importanța digestiei și a nutriției echilibrate la şcoli prestigioase din Statele Unite.

Cristela Georgescu: Am avut un profesor japonez care ne-a dat o lingură de orez și ne-a cerut să o mestecăm de 100 de ori și să fim foarte atenți ce simțim pe parcursul masticației și să notăm.

Cum să mestecăm corect mâncarea

De câte ori ar fi bine să mestecăm? Părerile sunt împărțite. Unii medici spun că 100, alții 30 sau 15, dar cine stă să numere? Iată o altă soluție.

Cristela Georgescu: Alimentele solide, deci care nu sunt fluide, sunt tari, trebuie mestecate până ajung lichid. Iar dacă mănânc o supă sau un compot, nu mănânc așa, bag în gură și înghit, nu! Sau dacă beau un suc, nu îl înghit așa! Plimbi măcar de 2-3 ori și amesteci puțin cu salivă sucul respectiv sau supa respectivă.

Saliva are un rol extrem de important, datorită unei enzime pe care o conține: ptialina.

Cristela Georgescu: Dacă impregnăm bine alimentele prin masticație cu salivă, deci implicit cu această enzimă, ea are multe alte roluri: spre exemplu transmite un mesaj sistemului nervos - simplific foarte tare acum - prin care acesta mai departe îi spune ficatului, pancreasului, stomacului: atenție, urmează un transport, pregătește-te. Altfel, dacă mestec foarte puțin, dă buzna peste mine un musafir și nu știu exact cum să mă prezint în fața lui.

În plus, alimentele ajung în stomac nemestecate suficient, așa că acesta va fi nevoit să facă treaba dinților, deci să secrete mai mult suc gastric.

Nu mesteci destul mâncarea, ai probleme cu stomacul și intestinele

Cristela Georgescu: Acel exces de suc gastric pe care e nevoit stomacul să îl producă pentru că eu nu am mestecat suficient creează ulterior diferite probleme care se termină în -ită: gastrită și alte inflamații ale tractului digestiv, ori colon iritabil, este prea mare aciditatea acolo!

Astfel și digestia durează mai mult, alimentele fermentează, iar stomacul nu este singurul afectat, ci și intestinul subțire și cel gros.

Cristela Georgescu: Unele bucăți stomacul chiar nu reușește să le digere. Le vedem în scaunul copilului, nedigerate. Atunci înseamnă că mai ales dacă ne-am străduit să luăm niște alimente sănătoase, scumpe, am făcut un caca scump.

Cum să ne obișnuim să mestecăm mai mult? Cristela Georgescu recomandă ca pentru început să alegem o masă pe zi la care să mâncăm conștient, deci fără să vorbim, să stăm pe telefon sau la calculator.

Cristela Georgescu: A doua soluție este: de câte ori mănânc, am dus la gură, am luat ce era în furculiță, pun furculița jos și nu mă ating de ea până nu am terminat de mestecat și de înghițit. Noi în general ducem la gură și în timp ce mestecăm suntem atenți cu ce umplem furculița pentru mai departe.

Astfel de obiceiuri nesănătoase apar de la vârste foarte fragede. Nu este de mirare că bolile apar mult mai devreme, dar niciodată nu este prea târziu să schimbăm ceva.

Monica Burcea, psihoterapeut: Un copil obişnuit să mănânce cu telefonul îşi va cere dreptul - ţipând, plângând, refuzând mâncarea. Părintele trebuie să se înarmeze cu răbdare, rezistenţă. Copilul dacă refuză să mănânce o dată, de două ori, a treia oară va mânca pentru că îi va fi foame.

În plus, exemplul personal face mai mult decât o mie de cuvinte. Cei mici imită comportamentul persoanelor pe care le iubesc, așa că vor învăța cât de important este să mănânce conștient și să mestece bine mâncarea dacă își văd părinții făcând asta, scrie digi24.ro