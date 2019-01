Greşeala care l-a făcut MILIARDAR. Povestea unului dintre fondatorii TransferWise

Kristo Kaarmann (38 de ani), co-fondatorul cunoscutului serviciu de transfer de bani TransferWise, a povestit că afacerea sa, care acum valorează aproximativ aproximativ 1,4 miliarde de euro, a pornit în urma unei greșeli pe care a făcut-o în anul 2008, scrie libertatea.ro.

Kristo – născut în Estonia – ocupa funcția de consultant la o cunoscută firmă din Londra, iar în iarna anului 2008 a primit o primă de 10.000 de lire. Pentru că dobânzile de la băncile estoniene erau mai profitabile pentru cei care își depuneau bani în conturile de economii, Kristo a decis să trimită acasă prima primită, convertindu-i în coroane estoniene, totul cu gândul că o să obțină mai mulți bani, scrie BBC.

Peste ceva timp, când a verificat contul de economii, Kristo a observat că, de fapt, pierduse 500 de lire (600 de euro).

"Am plătit taxa de transfer bancar de 15 lire (17 euro) și am transferat banii. Peste o săptămână, am observat că am cu 500 de lire mai puțin decât mă așteptam să fie în contul din Estonia. A fost greșeala mea, pentru că am crezut că banca din Marea Britanie îmi va oferi rata de schimb pe care am văzut-o pe site-urile de știri Reuters și Bloomberg. În schimb, banca a folosit o rată de schimb cu 5% mai puțin avantajoasă, pentru că trebuiau să obțină un profit", a spus Kristo.

Supărat, Kristo a vrut să transfere bani acasă fără a implica băncile în acest proces. Inițial, el l-a contactat pe prietenul lui estonian Taavet Hinrikus (fost director de comunicare la Skype) și i-a propus să-și schimbe banii din lire sterline și invers la rata de schimb de la acel moment al pieței.

Ulterior, ei aveau să construiască o rețea cu alți doi prieteni estonieni, iar Kristo și Taavet au realizat că pot porni o afacere în acest domeniu.

Așadar, în 2011, ei au creat compania TransferWise. Prin intermediul site-ului companiei clienții puteau să transfere bani în alte țări la rata de schimb a pieței, în schimbul unei taxe de 0,05% din suma transferată. Astăzi, TransferWise este o afacere uriașă, care a atras mai mulți investitori, printre care și șeful companiei Virgin, Richard Branson, și co-fondatorul PayPal, Max Levchin.

În primul an, afacerea celor doi estonieni a crescut organic, finanțând-o cu banii pe care i-au strâns în trecut. Numărul clienților creștea constant, însă creșterea nu era impresionantă.

Totul avea să explodeze după ce TransferWise a primit o recenzie pozitivă din partea unui site de tehnologie. Până în prezent, site-ul companiei a fost folosit de peste 4 milioane de oameni și este disponibil în 50 de țări și poate face transfer între 49 de monede.

Aproximativ 3.2 miliarde de euro au fost transferați până acum prin intermediul TranferWise. Compania și-a deschis treptat și mai multe sedii: în Tampa Bay (SUA), Budapesta (Ungaria) și Tokyo (Japonia).