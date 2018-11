Green Book, desemnat cel mai bun film din 2018 de către National Board of Review

Organizaţia, din care fac parte cineaşti, profesionişti din lumea filmului şi cadre universitare, i-a desemnat pe Viggo Mortensen ('Green Book') şi Lady Gaga ('A Star Is Born') drept actorii cu cele mai bune performanţe artistice în anul care se încheie. Sam Elliott ('A Star Is Born') şi Regina King ('If Beale Street Could Talk') sunt cei mai buni actori în roluri secundare, potrivit National Board of Review, citează agerpres.ro.



La categoria scenariu, premiile au mers către Paul Schrader, pentru scenariul original al peliculei First Reformed, şi către Barry Jenkins, pentru scenariu adaptat cu 'If Beale Street Could Talk'. Bradley Cooper, realizatorul 'A Star Is Born, a câştigat la categoria cel mai bun regizor.



"Incredibles 2", realizat de studiourile Pixar, a fost desemnat cel mai bun film de animaţie, iar documentarul despre Ruth Bader Ginsburg, "RBG", a câştigat la categoria cel mai bun documentar. "Cold War" este cel mai bun film străin, potrivit National Board of Review.



Printre peliculele potenţial candidate la sezonul marilor premii din cinematografia americană, dar ignorate de National Board of Review se numără "BlacKkKlansman", regizat de Spike Lee, "The Favourite", în regia lui Yorgos Lanthimos, "First Man", de Damien Chazelle, "Vice", în regia lui Adam McKay.

"The Mule", în regia lui Clint Eastwood, care urmează să fie lansat la finalul anului, nu a fost prezent pe lista vizionărilor.