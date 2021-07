Grecia relaxeaza radical conditiile pentru turisti incepand din 5 iulie. Copiii sub 12 ani "calatoresc liber"

Oficialul grec a precizat in seara zilei de duminică, 4 iulie, că masurile sunt luate ca urmare a recomandărilor comitetului epidemiologic.Începând de luni, 5 iulie 2021, cei care vor să meargă in insulele grecești trebuie să aibă la ei unul din următoarele documente, conform keeptalkinggreece.com (a) certificat de vaccinare sau certificat de boală

b) test PCR negativ efectuat în ultimele 72 de ore,



c) test rapid negativ efectuat în ultimele 48 de ore.





Pentru minori



(a) pentru vârsta de 12-17 ani orice test negativ, inclusiv autotest



(b) Minorii cu vârsta de pana la 12 ani călătoresc liber - adică nu este nevoie de test.



Întoarcerea de pe insule

La întoarcerea din insule, se recomandă ca toți cei care au peste 12 ani să efectueze un autotest.

Excepții



Sunt excluse din măsura testelor sau certificatelor insulele: Evia, Lefkada şi Salamina, precum şi:



a) cei care se deplasează zilnic intre diferite unități regionale insulare în scopuri de muncă; ei efectuează săptămânal un autotest.



B) cei care se deplasează între insule situate la distanţe foarte apropiate sau pe feriboturi care leagă continentul cu insulele din apropiere, prin efectuarea unui autotest săptămânal daca sunt angajați, aşa cum se întâmplă deja în prezent. Pentru deplasarea pe distanţe mai mari este necesar un autotest.



Regulile sunt valabile si pentru turiștii străini.



În ceea ce privește călătoriile interregionale pe uscat, Hardalias a spus ca guvernul evaluează datele epidemiologice ale fiecărei regiuni şi situația va fi reevaluată în următoarele săptămâni.



Se pare că se referea la rapoartele anterioare ale presei conform cărora vor fi necesare teste negative pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun (autobuze interregionale, trenuri, avioane etc.)



In concluzie, daca nu sunteți vaccinat sau va recuperați de la Covid-19, veți continua testele pentru a merge şi a reveni de pe insule şi veți avea şi teste pentru a lua masa, a lua o cafea sau o băutură în spatiul inchis al unui restaurant (începând cu 15 iulie 2021.) Puteți adăuga toate aceste costuri suplimentare la bugetul dvs. de călătorie.



Cat costa testele:



Test PCR la 60 euro, Test rapid: 20-30 euro, Autotest la farmacie: 6-7 euro



Certificatul de vaccinare Covid este obținut in ziua următoare a vaccinării complete (a doua doza sau 1 de J&J) şi este valabil din ziua 14/15 după vaccinare.