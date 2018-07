GRECIA ÎŞI PLÂNGE MORŢII. Numărul celor decedați a ajuns la 81, iar supravieţuitorii s-au întors să-şi vadă casele arse

Embed:

Bilanţul negru al incendiilor devastatoare din Grecia a crescut până la 81 de morţi. Aproximativ 200 de oameni sunt răniţi. Autorităţile nu exclud că numărul victimelor ar putea creşte. Salvatorii continuă ampla operaţiune de căutare a celor dispăruţi, iar numărul acestora rămâne necunoscut. Experţii au declarat că identificarea celor morţi va fi dificilă, întrucât corpurile au fost carbonizate. Poporul elen este în doliu până mâine.



Imaginile surprinse cu o dronă în staţiunea Mati arată drama pe care o trăieşte Grecia: case mistuite de foc, maşini şi copaci arşi. La câteva zile de la declanşarea focului devastator, supravieţuitorii s-au întors pentru a vedea rămăşiţele caselor.



"Stăteam în spatele casei când s-au declanşat flăcările. Acum arată ca în iad."



"Focul a venit dinspre muntele Pendeli. O prietenă, care acum este dispărută, a venit la mine şi mi-a spus că regiunea noastră arde. Mi-a zis mie şi soţului să fugim. Când am ieşit în stradă am văzut o grămada de maşini arse."



Unii supravieţuitori au mărturisit că totul s-a întâmplat atât de repede.



"E un sentiment incredibil să vezi cum oamenii ard. Cât am trăit, nu am mai văzut aşa ceva."



Acest bărbat şi-a pierdut soţia.



"Am luat copilul şi am fugit în mare. Cu soţia mea nu ştiu ce s-a întâmplat. Cred că a ars."



Un cuplu din Irlanda, care a ales să-şi petreacă luna de miere într-o staţiune din Grecia, au fost despărţiţi de flăcările violente. Bărbatul a dispărut, iar soţia trăieşte acum momente cumplite. Totodată, un grup de informaticieni au creat o platformă online, unde pot fi încărcate poze cu persoanele dispărute în urma incendiilor pentru a putea fi identificate mai uşor. Potrivit publicaţiei The New York Times, autorităţile din Grecia suspectează că incendiile au fost provocate în mod intenţionat de proprietarii de case din pădurile protejate de stat. În repetate rânduri, aceştia au fost somaţi să părăsească imobilele construite ilegal, însă fără rezultat.