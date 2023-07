Grecia arde. După Rodos, urmează iadul din Corfu. Flăcările se extind spre hoteluri și pensiuni, insula este evacuată

Mii de turiști au fost evacuați în ultimele ore din Rodos, insulă care arde de o săptămână deja. Printre ei sunt și 30 de turiști români care erau acolo în vacanță. În această dimineață, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri români. Situația este dramatică și în Corfu, unde au izbucnit noi focare care amenință zonele cu hoteluri și cu pensiuni și au început evacuările, relatează digi24.ro.



Aproximativ 59 de persoane au fost evacuate de pe plaja Nissaki de pe coasta de nord-vest, a declarat Garda de Coastă greacă.

Operațiunea a implicat șase nave ale pazei de coastă și nouă nave private. BBC scrie că au primit ordin de evacuare și oameni aflați în alte zone afectate de incendii, precum insula Evia.

Corfu este ultima vizată de un ordin de evacuare, în timp ce Grecia se confruntă cu incendii de amploare de vegetație.

Theofanis Skembris, oficial din Corfu, a declarat pentru BBC că majoritatea incendiilor sunt ținute sub control și și-a exprimat speranța că „totul se va termina în curând”.

Fotografiile distribuite pe rețelele sociale arată flăcările care au cuprins Corfu. Un incendiu a izbucnit în partea de nord a insulei, populară printre turiștii britanici.

Situația dramatică din Corfu vine după ce aproximativ 19.000 de persoane au fost evacuate pe insula Rodos, care a fost, de asemenea, lovită de incendii.

Mulți turiști au fost forțați să părăsească hotelurile în care erau cazați, deoarece flăcările se extind.





#Wildfire alert on second Greek island of #Corfu

Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills

Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies



VC: @molloyspace#Greece #Rhodes #Grèce #incendie #heatwave… pic.twitter.com/qiFdlilD5q