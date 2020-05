Grecia analizează o reducere a taxelor pentru restaurante

Grecia analizează o reducere a taxelor pe vânzări pentru restaurante şi cafenele, în cadrul unui plan mai larg de măsuri destinate relansării unei economii dependente de turism, care a fost afectată de pandemia de coronavirus, transmite Reuters, scrie agerpres.ro Taxele pentru produse precum cafea sau băuturi răcoritoare ar putea fi reduse de la 24% până la 13%, a declarat un oficial din guvernul elen. Un alt oficial a declarat că premierul Kyriakos Mitsotakis va anunţa, "la momentul oportun", măsuri pentru sectorul turismului.Contactat de Reuters, biroul premierului Kyriakos Mitsotakis a informat că primul ministru îşi va prezenta miercuri planurile destinate relansării turismului şi economiei.Vinerea trecută, coaliţia guvernamentală de centru-dreapta la putere în Bulgaria a propus şi ea reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru restaurante şi servicii de catering până la 9%, de la 20%, începând din luna iulie a acestui an, în ideea de a a ajuta industria ospitalităţii să îşi revină după pandemia de coronavirus.Grecia, ţară care în 2018 a pus capăt celui de al treilea program de asistenţă internaţională, se aşteaptă la o gravă recesiune în acest an şi a alocat mai multe miliarde de euro pentru susţinerea locurilor de muncă şi a companiilor. Până acum Grecia a reuşit să ţină sub control răspândirea coronavirusului prin impunerea unei carantine la nivel naţional în lunile martie şi aprilie. Conform cifrelor oficiale, în Grecia au fost înregistrate 2.836 de cazuri de infecţie cu coronavirus şi 165 de decese.Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, în condiţiile în care este responsabil pentru un sfert din Produsul Intern Brut.Autorităţile de la Atena estimează că în acest an PIB-ul va scădea cu 5-10%, urmând ca 2021 să marcheze o relansare economică.