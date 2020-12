GRAV! Majoritatea spitalelor din țară nu au suficienţi medici şi nici paturi disponibile pentru bolnavii de COVID-19

"Paturi se poate de găsit, dar suntem la limită şi cu cadrele medicale. Deci, o creştere mai mare a cazurilor noi nu o să facem faţă, mai mult decât am preconizat sunt 62 de paturi în secţia de COVID şi opt paturi sunt în terapia intensivă", a menționat Oleg Creciun, directorul Spitalului Raional din Cahul."Instituţia este mai puţin asigurată cu medici și asistenţi medicali pentru îngrijirea pacienţilor cu COVID formă gravă, la fel şi cu dispozitive medicale pentru reanimare şi terapie intensivă", a spus Cristina Onilă, purtător de cuvânt al spitalului Raional din Orhei."Noi în mediu avem câte 40-50 de pacienţi, iar astăzi pentru prima dată am atins cifra de 78 de pacienţi. Au fost afectaţi şi personalul medical, o parte din medici sunt infectaţi, 3 la număr. Dar facem faţă lucrurilor", a declarat Andrei Alexeev, directorul Spitalului Raional din Ungheni."La noi deocamdată situaţia e sub control. În prezent avem 41 de pacienţi cu COVID internaţi în spital. Având în vedere că permanent numărul de pacienţi în republică este în creştere", a menționat Valeriu Bordean, vicedirectorul Spitalul Raional Soroca."În prezent, sunt internaţi 36 de pacienţi cu COVID şi 6 sunt suspecţi. Deocamdată, avem paturi, iar după necesitate o să evaluăm situaţia şi să vedem din contul la care paturi o să extindem", a subliniat Nina Postu, directorul Spitalului Raional Rezina.Potrivit Ministerului Sănătăţii, în spitale sunt internaţi 3845 de pacienţi, dintre care 60 sunt conectaţi la aparatele de respiraţie asistată.