GRAV! La Centrul de Sănătate Ungheni regulile epidemiologice sunt IGNORATE în totalitate

"La nici un metru distanță de mine stăteau oamenii care făceau testul la COVID-19. E un singur rând. Eu vin sănătoasă și mă duc ... ", a spus o femeie.Femeia spune că, până în prezent, nimeni nu a soluționat problema: "Eu am sunat la 112 și au trimis aici angajații poliției. eu am oferit detalii și până acum nimic nu s-a schimbat. În Ungheni parcă totul e liniște și nu există COVID-19"Echipa noastră de filmare a fost la Centrul de sănătate din Ungheni și s-a convins că regulile epidemiologice nu sunt respectate."- Dumneavoastră sunteți în spital și sunteți fără mască!- Păi vorbeam pe telefon, ce ești chioară?- Nu vă temeți?- Nu mă tem", a spus un bărbat."- Dumneavoastră sunteți în spital și nu purtați masca corect. Nu vă temeți? De ce nu o purtați corect? - Acuma am vorbit omul acela și deatâta", a spus o femeie."Noi nu știm care sunt suspecte la COVID. Nu se publică lucrul acesta. Dar dacă ai nevoie la medic, atunci care-i problema?" a precizat o lată femeie.Administrația Centrului de Sănătate ne-a spus că vrea să impună noi restricții, însă, deocamdată, nu s-a luat o decizie în acest sens."Eu consider că asta nu e normal, deoarece trebuie să fie o oră de triaj, o oră de testare. Ei trebuie să fie aparte. Aceste întrebări se discută foarte mult cu Centrul de Sănătate Publică și ei caută soluții", a declarat Oleg Malachi, șef serviciu AMSA, Centrul de Sănătate Ungheni."Noi ne străduim ca cei suspecți să vină la spital. Toți suspecții îi aduc la spital. Noi acolo suspecți nu avem. Da, ei stau prin hol, dar înțelegeți, acolo sunt programați oamenii la ora 12:00, dar ei vin la 7:00 sau 8:00 dimineața și asta e greșeală", a precizat Vladimir popovici, director interimar la Spitalul raional Ungheni.În prezent, în spitalul raional Ungheni sunt 130 de paturi pentru pacienții infectați cu noul tip de coronavirus, iar alte 12 urmează să fie amenajate în această săptămână.