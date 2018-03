GRAV ACCIDENT LA EDINEŢ. Un microbuz şi un camion s-au ciocnit violent

Grav accident pe şoseaua de centură a oraşului Edineţ. Un microbuz s-a izbit violent de un camion care mergea regulamentar.

Potrivit poliţiei, cel care se face vinovat este şoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 41 de ani, originar din oraşul Edineţ care circula cu viteză excesivă şi a ieşit la o depăşire periculoasă. El a ajuns la spital în stare gravă.

După impact, camionul, plin cu pietriş, a fost proiectat într-un pilon de electricitate pe care l-a doborât. Un bărbat, care a văzut cum s-a întâmplat accidentul, a sărit sărit să-i acorde ajutor şoferului din microbuz care era în pericol.



"Am văzut când deja sârmele se atingeau, s-a produs un scurt circuit şi apoi s-a aprins maşina lui. Am fugit la el şi i-am scos picioarele, i le-am eliberat."



Şoferul camionului însă nu a avut de suferit.



" Eu mă ridicam la deal, el venea de aici. Cred că avea viteză şi s-a lovit în mine, că n-am mai reuşit să înţeleg ce s-a întâmplat", a spus șoferului microbuzului.



Bărbatul care se afla la volanul microbuzului a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar medicii de la spitalul din Edineţ sunt rezervaţi în privinţa şanselor lui de supravieţuire.



" Pacientul se află în secţia de terapie intensivă, tot este în stare gravă. Este în comă, comă de gradul întâi. El până când nu este transportat şi se află la secţia terapie intensivă, ce va fi mai departe, vor decide specialiştii", a spus şef Secţia primire Urgenţe, spitalul raional Edineţ, Ala Bostan.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Naţional de Patrulare, în primele două luni ale acestui an, în ţară au avut loc 331 de accidente rutiere, în urma cărora 51 de persoane au murit, iar alte 371 s-au ales cu traumatisme.