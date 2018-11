Grâul și culturile cerealiere de toamnă, în PERICOL. Nivelul de umiditate în sol este scăzut

Nivelul scăzut de umiditate în sol pune în pericol culturile cerealiere de toamnă, în special grâul. Producătorii spun că din cauza secetei din această vară şi toamnă, grâul însămânţat luna trecută a răsărit parţial. Specialiştii de la Ministerul Agriculturii spun că dacă plantele nu se vor dezvoltă suficient până vine gerul, culturile ar putea fi grav afectate.

Gheorghe Tiholaz din satul Cimişeni, raionul Criuleni în acest an a semănat grâu pe o suprafaţă de circa 400 de hectare. Fermierul spune că grâul însămânţat acum o lună care ar fi trebuit să aibă câţiva centimetri nici nu dă semne de viaţă.



"Care o fost semănat mai devreme, o ieşit mai bine, care mai târziu o fost semănat o ieşit mai rău şi o ajuns boabele în solul uscat. Au fost ani când am semănat grâul în sol uscat dar au fost ploi mai multe, acum însă prea mult timp nu a plouat", a declarat Gheorghe Tiholaz, agricultor.



Agricultorul spune că din cauza secetei, pământurile s-au arat greu, iar calitatea arăturii lasă de dorit.



"Este foarte costisitor, un cub de apă costă 10 lei, dar să dai 300 de cuburi la un hectar, minimal, este foarte costisitor şi nu se răscumpără.. pământul a fost foarte uscat, nu a avut deloc umezeală, au ieşit numai bulgări, nu a ieşit pământul moale, numai bulgări mășcați", a spus Gheorghe Tiholaz, agricultor.



Probleme mari sunt şi la orz.



"Fermierul arată seminţele de orz care nu au răsărit deloc"



"Aici sunt vreo 5 ha de orz. A fost semănat tot sol uscat şi uite că până acum a răsărit un procent foarte mic, două, trei procente din plante, posibil şi mai puţin. Restul, semința se păstrează în uscat şi aşteaptă umezeală", a zis Gheorghe Tiholaz, agricultor.



Specialiştii de la Ministerul Agriculturii recunosc că lipsa precipitaţiilor din perioada august - octombrie va duce la o recoltă mai slabă, comparativ cu anii precedenţi. Totuși, specialiștii speră la o iarnă cu multă zăpadă.



"Dacă e la nivel de republică am putea spune că au căzut 19,3 mm, faţă de media multianuală pentru aceeaşi perioadă de 118 mm, adică ar fi în jur de 6 sau 7 procente. Ce ţine de temperaturi, pentru că şi asta influenţează mult la răsărirea plantelor, temperaturile au fost cu 2,4 grade mai mari decât media multianuală", a menționat Vasile Şarban, specialist în sectorul vegetal, Ministerul Agriculturii.



În acest an, fermierii au semănat circa 320 mii de hectare de grâu de toamnă. Anul trecut, potrivit Ministerului Agriculturii, recolta de grâu a constituit peste 1 milion 200 mii tone de grâu.