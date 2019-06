Grație și artistism: Mai multe stele ale baletului mondial s-au reunit la Chișinău într-un concert de gală pe scena Palatului Republicii

Grație și artistism, într-un spectacol de balet. Mai multe ”stele ale baletului mondial” s-au reunit aseară la Chișinău într-un concert de gală pe scena Palatului Republicii.

Astfel, zece artiști originari din Republica Moldova, care activează în Italia, Moscova, Sankt Petersburg și Madrid au oferit un spectacol de senzație iubitorilor de artă.

Moldoveanca Rada Duminică are propria Școală de Balet în Madrid, unde activează acolo ca profesoară de șase ani. Aceasta spune că de 12 ani nu a dansat pe scena de acasă.



”Baletul a fost totul pentru mine. Cu baletul am început și tot cu baletul termin. Nu pot să-l las sau să spun că numai vreau să dansez. Am emoții că vreau, vreau și iar vreau. Este în sângele meu de acum”, susţine Rada Duminică, solistă, Școala de Balet din Madrid.



Sofia Matiushenskaya a plecat din țară de la o vârstă fragedă, pentru a-și realiza visul, cel de a deveni balerină. Aceasta activează de cinci ani la Teatrul de Balet din Sankt Petersburg în calitate de solistă.



”Desigur că am emoții. Aici mereu este greu să dansezi, deoarece te afli în țara ta. Este o responsabilitate mare pentru mine. Îmi pare bine că sunt aici invitată”, a spus balerina.



Alexandru Balan de mai bine de 17 ani activează ca prim-solist la Teatrul de Operă și Balet ”Maria Bieșu” din Capitală. Acesta spune că niciodată nu a regretat de faptul că a ales să rămână să danseze pe scena din țară.



”Aceasta este profesia mea. Da, a fost greu, dar îmi place foarte mult. La început cam aveam dubii, ca pentru băiat să fii artist de balet. Dar pe urmă, cum se spune: ”Pofta vine mâncând”,a mărturisit artistul.



Sala a fost arhiplină, iar spectatorii au rămași încântați de prestația atiștilor:



”E o surpriză foarte plăcută și o inițiativă de salutat. Pentru că chiar avem talente. Avem talente originare din Moldova care s-au afirmat în alte țări, în alte teatre. E foarte bine să le cunoaștem”.



”Magnific. Este foarte bine că la noi este așa tradiție. Vin artiști foarte interesanți, iar noi acuma seara am avut posibilitatea de a ne recrea cu dansuri”.



”Artiștii sunt deosebiți. Se simt foarte bine pe scenă. Dansează foarte frumos. Sunt deosebiți și interesant că sunt diferiți, nu e numai unul”.



Pe scenă au evoluat și studenții de la Colegiul de Coregrafie din Capitală. Organizatorii spun că baletul este un tip de dans prin care țara noastră este recunoscută în lume.



”Noi dorim ca să aducem la cunoștința oamenilor simpli, că baletul este ceva frumos, este o artă care îți deschide sufletul și îl umple doar cu calități pozitive”, a spus Cristina Terentiev, organizatoare.



Evenimentul se află la cea de a treia ediție.