Grație la Turneul de Gimnastică Ritmică. 175 de adolescente și-au etalat talentele

Foto: magnanews.ro

Mişcări graţioase, eleganţă şi mult rafinament. Sunt elementele-cheie ale unei competiţii de gimnastică ritmică ce se desfăşoară în acest weekend în Capitală. Turneul a reunit sportivi din Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus şi Canada. La competiţie s-au înscris 175 de adolescente.



Înainte de a păşi pe covorul de gimnastică, micile sportive au executat timp de 45 de minute un set de exerciţii pentru încălzirea muşchilor.



"Facem exerciţii obişnuite: sărim în coardă, alergăm şi apoi ne încălzim muşchii. Facem şi sfoara."



În cadrul competiţiei, participantele a avut la dispoziţie un minut pentru a impresiona juriul. Gimnastele i-au încântat pe toţi prin mişcări elegante şi rafinate.



Unele participante spun că au planuri mari pentru viitor.



"Am planuri să merg la campionatul mondial."



"Eu visez să devin o campioană cu renume."



Scopuri măreţe are şi această sportivă, care, împreună cu întreaga echipă, a venit la turneul din Chişinău tocmai din Belarus. Adolescenta speră să se întoarcă acasă cu un loc de frunte.



"M-am pregătit timp de o săptămână. Prin astfel de competiții, vreau să-mi demonstrez mie de ce sunt în stare și chiar să mă autodepășesc."



Gimnastele au venit la turneu împreună cu familia.



" - Cu cine aţi venit astăzi? - Cu familia, cu soţul şi cu copilul. Cred că am mai multe emoţii decât fetiţa mea."



"Tindem la un loc fruntaş. Sperăm să obţinem victorie.".



Organizatorii spun că prin intermediul unor astfel de evenimente încearcă să încurajeze tinerii să practice sport de performanţă.



"Gimnastica ritmică este un gen de sport frumos şi graţios. Suntem bucuroşi că avem posibilitatea să promovăm acest gen de sport la noi în ţară."



Turneul de gimnastică ritmică se va încheia mâine. Competiţia se află la a treia ediţie.