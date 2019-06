GRĂSIMEA ÎMBOLNĂVEȘTE FICATUL. Steatoza hepatică e provocată de alimentaţia incorectă

Steatoza hepatică, sau boala ficatului gras, cum mai este cunoscută, este o afecţiune gravă, care netratată la timp, poate duce la ciroză. Diagnosticul se pune atunci când cantitatea de grăsime depăşeşte mai mult de zece la sută din greutatea ficatului.

Medicii trag un semnal de alarmă de Ziua Internaţională a ficatului gras şi spun că de la an la an, numărul pacienților este în creștere, inclusiv în ţara noastră.



”Ficații suferă în tăcere. Omul nu prea își dă seama că are o problemă și atunci când ea este anunțată clinic, când apar deja semne clinice precum oboseala, chiar și gălbenările, chiar până la ciroză este deja târziu și noi nu putem să rezolvăm multe chestii”, a spus ANGELA PELTEC, medic gastroenterolog - hepatolog.



Sedentarismul, alimentația incorectă şi consumul excesiv de alcool sunt principalele cauze ale apariției acestei boli. Specialiştii propun un regim alimentar sănătos și cât mai multă mișcare.



”Este important să avem 5 mese pe zi, mesele la timp, cu un rațion bogat atât în proteine, grăsimi și glucide, dar într-o cantitate normală, corespunzătoare”, a spus OLGA CÎȚCU, șefa CSP Cantemir.



Potrivit medicilor, boala ficatului gras afectează cam un sfert din totalul populaţiei, iar procentul ajunge chiar şi la 75 la sută în cazul persoanelor obeze. În Republica Moldova, Ziua Internațională a Ficatului Gras se marchează pentru al doilea an consecutiv.