GRANTURI PENTRU FEMEI. Zece antreprenoare din ţara noastră au primit granturi de la ODIMM

Zece femei de afaceri din ţară au primit câte un grant în valoare de șase mii de euro, în cadrul unui proiect al Organizației de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi finanţat de Uniunea Europeană.



Maria Pleșca este de 12 ani proprietara unei fabrici de confecționare a uniformelor de lucru. Acum, femeia dorește să-şi extindă businessul şi în România.



”Datorită acestor programe de automotivezi ca să mergi înainte, ca să nu pleci peste hotare. Voi procura utilaj pentru dotarea producerii”, a spus Maria Pleșca, antreprenoare.



Ina Macovei produce de patru ani articole din lână, dar și încălțăminte ortopedică pentru copii.



”Vreau să-mi modernizez careva utilaje din cadrul companiei, am să-mi iau și careva noi”, a zis Ina Macovei, antreprenoare.



În cadrul proiectului au participat peste 300 de femei, care au beneficiat de suport și instruire din partea ODIMM. Doar zece dintre ele, care au prezentat cele mai reușite planuri de afaceri, au obținut grantul.



”Am pus accent pe ciclul operațional, pe amplasarea companiei. Prioritatea au avut companiile din zonele rurale. Desigur că am luat în considerație și locurile de muncă create, dar și per total ideea de afacere și viabilitatea acesteia”, a zis Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.



Uniunea Europeană a oferit pentru acest proiect peste 200 de mii de euro.



”Considerăm că există potențial și oportunități pentru femeile din Republica Moldova să creeze afaceri, să le dezvolte, să exporte și să profite de Acordul de Liber Schimb”, a zis Aneil Singh, șeful Secției de Cooperare al Delegației UE.



”Guvernul acordă o mare atenție antreprenoriatului întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv femeilor și tinerilor. Încercăm să dezvoltăm mai multe scheme de finanțare și instrumente financiare pentru a acoperi mai multe necesități”, a menționat Iulia Costin, secretar de stat al Ministerului Economiei.



Proiectul ”Business Academy for Women” a fost inițiat în februarie 2017.