GRANTURI PENTRU AGRICULTORI. Fermierii vor putea primi 350 de mii de dolari din partea statului

Statul este gata să împărtă câte 350 de mii de dolari la zece grupuri de producători agricoli. Banii vor fi oferiţi drept finanţare nerambursabilă celor care vor investi în depozite frigorifice şi linii de sortare şi ambalare. În acest scop, Guvernul a luat un împrumut de 3,5 milioane de dolari de la Banca Mondială. Oportunitatea de finanţare este oferită în cadrul celei de-a doua etape a proiectului Agricultură Performantă pentru Moldova, lansate oficial la o întreprindere din raionul Teleneşti.



"Suma maximală a grantului este 350 de mii, grupul de producători vor veni cu o cofinanțare egală. Dacă împrumută 100 de mii sau 200 de mii, trebuie să vină cu o cofinanțare chash, în bani, nu în lucru, nu în active, nu în tractoare, nu în uzine, dar în bani exact de valoarea pe care o primesc grant", a declarat Liviu Gumovschi, director executiv al proiectului MAC-P.



Prima fază a proiectului a fost în 2013, iar până acum au fost sprijinite 34 de grupuri de producători agricoli cu 9,2 milioane de dolari. Printre beneficiari se numără şi Vitalie Obrijanu, care în 2017 împreună cu alţi patru pomicultori au aplicat la proiectul MAC-P, finanţat de Banca Mondială. Ei au obţinut un grant în sumă 350 de mii de dolari, iar cu aceşti bani, dar şi cu propria contribuţie, au construit un frigider modern în apropiere de satul Ordăşei, raionul Teleneşti. Depozitul are o capacitate de patru mii de tone şi este dotat cu linii de sortare şi ambalare.



"Produsele au fost apreciate. Poate avem şi noi planuri să exportăm în Japonia şi în China, de exemplu. Am vrea în Chon Kong şi în Singapore. Am vrea să exportăm în Malaezia. Sunt de parte, dar noi importăm de acolo foarte multe produse, de ce nu am putea exporta în colo produsele noastre ?", a spus Vitalie Obrijanu, producător agricol.



Potrivit autorităţilor, astfel de proiecte încurajează agricultorii să-şi modernizeze afacerile.



"Viitorul agriculturii trebuie să arate anume aşa, cu producători agricoli asociați, cu depozite moderne, dotae cu linii do sortare, dotate cu linii de ambalare, cu acces la aceste depozite", a menționat Iurie Ușurelu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii.



Unitatea responabilă de implementarea proiectului îşi propune să finanţeze, până la sfârşitul anului, cel puţin cinci din cele zece grupuri de producători agricoli.