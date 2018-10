GRANTURI DE MII DE EURO. 60 de antreprenori din Găgăuzia şi Taraclia s-au lansat în business datorită unui program al UE

60 de antreprenori din Găgăuzia şi Taraclia s-au lansat în business, în ultimii trei ani, datorită unui program al Uniunii Europene. Ei au câştigat granturi în valoare totală de până la 18 mii de euro.



De zece luni, familia Hortolomei are o afacere colorată şi mirositoare în oraşul Comrat. Soţii au câştigat un grant de 3.000 de dolari şi au cumpărat sere unde cresc crizanteme în ghivece.



"Am hotărât datorită faptului că avem patru copii, cumva să măresc bugetul familiei. Am iubit şi iubesc florile şi m-am gândit că nu ar fi greu să o am o crescătorie de flori. Am procurat două sere cu dimensiunea de 180 de metri pătraţi. 6 sisteme de irigare", a spus Angela Hortolomei, antreprenoare.



Familia vinde florile în magazinele şi pieţele din Comrat.



"Este o plăcere, dacă este o muncă fizică enormă aş spune că nu e atât de uşor, dar când vedem rezultatul final, este o plăcere, o linişte pe suflet", a menţionat Veaceslav Hortolomei, soţul antreprenoarei.



Iar Oleg Marin şi-a deschis un local, după ce a revenit de la muncă din Rusia: "Am fost fericit că am câştigat acest grant de trei mii de dolari pentru ca să pot să-mi inițiez afacerea. Eu am luat banii şi am cumpărat aceste utilaje, acest aparat corn-dog, această maşină pentru cafea."



În meniul propus clienţilor se găseşte mâncare turcească şi corn-dog, o prăjitură din aluat de porumb.



Cei care au gustat corn-dogul spun că preparatul are un gust deosebit:



"În hotdogii obişnuiţi se simte mai mult sosul decât cârnăciorul sau legumele. Eu consider că 14 lei nu este scump pentru o porţie, e sățios şi e mereu proaspăt".



"La gust e neobişnuit. Forma e neobişnuită, e ca o îngheţată. Localul este frumos".



Datorită proiectului SARD, în Găgăuzia şi Taraclia au fost deschise peste 250 de locuri de muncă.