Grant în valoare de aproape 130 de mii de lei câștigați de „Open Gates”, pentru ca 16 tineri din orfelinate să-și aleagă o meserie

16 tineri proveniţi din orfelinate sunt ajutați să opteze pentru o meserie. Reprezentanții fundației caritabile „Open Gates” au creat un program de orientare profesională pentru copiii instituţionalizaţi și au câștigat un grant de la Ministerul Educației în valoare de aproape 130 de mii de lei.



RU "Sarcina noastră este să trecem de la "Nu știu deloc unde aș putea fi util și m-aș putea realiza din punct de vedere profesional" la "Am înțeles ce abilități am, acum știu și ce meserii sunt în acest domeniu în care aş vrea să mă realizez". Jumătate dintre acei tineri, venind la noi, aveau deja un proiect profesional clar."



Fundația colaborează cu 15 orfelinate, iar anul acesta 7 dintre ele au avut tineri absolvenți de clasa a noua: cele din Bălți, Hâncești, Cărpineni, Olănești, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Telenești. Copiii au fost împărţiţi în grupuri, au vizitat întreprinderi și au luat parte la master-class-uri. Unii au fost la o fabrică de covoare, alții au luat locul bucătarilor într-un restaurant din Capitală.



"- Acum am 17 ani. - Ai decis deja ce meserie să alegi? - Da, am ales, cel mai mult aș vrea să devin mecanic auto."



Fetele au fost impresionate de meseria de bucătar.



"Inainte mă gândeam să fiu designer vestimentar, dar când am venit la acest proiect mi s-a schimbat complet orientarea profesională."



"Am vrut sa fiu bucătar deoarece îmi place această meserie, îmi place să gătesc. Am venit aici şi mi-a plăcut mult la bucătărie, cum se găteşte, am gătit şi noi pizza."



Scopul cursurilor este ca copiii să aleagă un domeniu care le convine, ci ca în cele din urmă, toată lumea să știe unde doresc să meargă și ce pachet de documente au nevoie.



"Rezultatul tuturor acestora ar trebui să fie redactarea proiectului propriu. Este ca o teză anuală, în care copiii își vor dezvolta propriii pași clari pentru a atinge obiectivul, profesia pe care au ales-o.”



În plus, grantul de la Ministerul Educației a făcut posibilă organizarea a încă trei programe la distanță: un curs de alfabetizare în IT, inițiere în cultură și artă și un program de master-class online.