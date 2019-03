Grant de 230.000 de dolari, oferit Republicii Moldova. Pentru ce vor fi utilizaţi banii

foto: basarabia.md

Guvernul Japoniei a oferit ţării noastre un nou grant, de 230 de mii de dolari. Banii sunt destinaţi modernizării a două instituţii de învăţământ din raioanele Străşeni şi Cahul, dar şi a spitalului raional din Rezina. Sprijinul financiar face parte din programul nipon "Kusanone", care are drept scop îmbunătățirea serviciilor medicale publice și a educației.



Din banii oferiţi de guvernul nipon, peste 89 de mii de dolari vor fi direcţionaţi către şcoala de Arte pentru Copii "Maria Cibotari" din oraşul Cahul.



"Şcoala noastră are nevoie într-adevăr de reparaţie capitală pentru că sediul şcolii noastre se află într-o clădire foarte veche", a menţionat Natalia Slipcenco, director Școala de Arte pentru Copii "Maria Cibotari".



De un grant de 65 de mii de dolari va beneficia şi grădiniţa din satul Sireţi, raionul Străşeni. Fondurile sunt necesare pentru repararea acoperişului şi sistemului de ventilare a instituţiei, care nu au fost reabilitate de aproape 50 de ani.



Directoarea instituţiei spune că în lipsa canalelor de scurgere a apei de ploaie, pe pereţii grădiniţei apare deseori mucegai.



"Am avut probleme foarte mari doi ani în urmă, am fost nevoiţi să facem reparaţie într-o grupă de trei ori pe an, nu ştiam de unde vine miros specific", a precizat Vrânceanu Vera, directoarea grădiniţei Nr.1 satul Sireţi.



79 de mii de dolari vor fi acordate Spitalului Raional din Rezina.



"Va avea un impact pozitiv enorm în fortificarea sănătăţii cetăţenilor din raionul nostru şi din raioanele vecine. Eu sunt sigură că calitatea actului medical, toate servicile oferite cetăţenilor din raionul nostru vor fi mai calitative", a punctat Nina Postu, director Spital Raional Rezina.



Oficialităţile au mulţumit ambasadorului Japoniei pentru programul "Kusanone", iniţiat în ţara noastră din 2008.



"Acest proiect devine tot mai prezent în localităţile, în special rurale, din Republica Moldova", a menţionat Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Ţin să îmi exprim gratitudinea pentru această asistenţă care este oferită în contextul consolidării capacităţilor personalului din sistemul medical, în contextul consolidării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale", a declarat Viorica Dumbrăveanu, secretar de Stat Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei.



La rândul său, ambasadorul nipon a subliniat faptul că Japonia a fost şi va fi mereu alături de ţara noastră.



"În Moldova, unele echipamente medicale şi clădirile ale şcolilor şi grădiniţelor au nevoie să fie îmbunătăţite. Prietenul care ajută la nevoie este un prieten adevărat", a conchis Masanobu Yoshii, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova.



Din 2008, de la lansarea programului "Kusanone", Japonia a finanţat 55 de proiecte în ţara noastră, în special în domeniile sănătății şi al educației. Suma investiţiilor de până acum se ridică la 4 milioane şi jumătate de dolari.