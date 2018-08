GRAFICA exploziei de la Bologna. DEZASTRUL s-a petrecut în mai puțin de un minut

Șoferul cisternei care a provocat explozia uriaşă de pe o autostradă de lângă Bologna ar fi adormit la volan sau s-ar fi uitat în altă parte, susţine procurorul de caz. Totuşi, este prea devreme pentru a spune cu certitudine ce a cauzat tragedia soldată cu un mort şi 145 de răniţi. Printre victime este şi o moldoveancă care a fost rănită, dar şi trei şoferi români, care erau în trafic în apropierea locului deflagraţiei. Între timp, poliţiştii adună declaraţiile martorilor, scrie digi24.ro.

"Am văzut focul și am crezut că era vreun incident, nimic ieşit din comun, o maşină accidentată, dar apoi fumul negru... Atunci am auzit acea bubitură puternică, eram chiar aici în mijlocul casei. M-am speriat îngrozitor, să cadă totul în faţa ochilor tăi, frica... . Am luat cheile casei și am fugit", a povestit o martoră.

Localnicii de la marginea Bologniei sunt şi acum marcaţi de explozia care a zguduit luni autostrada ce duce spre aeroport. Sunt norocoşi că au scăpat teferi. Printre răniţi se numără 11 carabinieri dintr-o cazarmă din apropiere şi trei poliţişti care au blocat de urgenţă zona afectată de explozie.

"Noi am intervenit imediat. Din fericire am reușit să îndepărtăm multe persoane, s-a văzut apoi cât de important a fost. Am făcut tot posibilul ca cei curioși să stea cât mai departe. Din păcate, nu la o distanță de siguranță, pentru că au fost mulți răniți chiar și dincolo de secția de poliție. Imediat după explozie am improvizat un punct de prim ajutor la sectie, acolo unde am îngrijit răniții, deci foarte multe persoane. Apă, medicamente, ce aveam la dispoziţie, am acordat primul ajutor. Cu o contribuţie a mai mulți infirmieri care, deşi erau în timpul lor liber, au venit să ne ajute", a povestit Elio Norino, comandantul unității de carabinieri.

Explozia a venit în urma unui accident care nu ar fi fost devastator dacă nu era implicată o cisternă plină cu gaz petrol lichefiat. Aceasta a intrat însă într-un camion din faţa ei fără ca şoferul să schiţeze niciun gest. Lovit cu putere, TIR-ul a ricoşat în lateralul şoselei. Imediat s-a produs prima explozie, iar după patru minute, încă una, de proporţii colosale. Suflul ei a provocat prăbuşirea unei porţiuni din pasarela pe care erau vehiculele implicate. Epava incendiată a cisternei s-a prăbuşit apoi pe autostrada de sub pod.

Premierul Italiei, care i-a vizitat pe răniţi, a fost şi el şocat de amploarea dezastrului

"Am venit aici să mă conving personal de conscințele asupra persoanelor și locurilor afectate de acest teribil accident. Vă spun adevărul, în legătură cu dimanica celor întâmplate şi în lumina consecinţelor posibile, ne putem considera norocoşi, a fost un incident îngrozitor, o tragedie fără îndoială, dar am văzut că răniţii sunt toţi pe cale să se vindece", a declarat Giuseppe Conte, premierul Italiei.

Poliţiştii care trebuie să afle din ce cauză nu a frânat şoferul cisternei spun că tot dezastrul s-a produs în mai puţin de un minut.