Grădinițe cu biserici în curte. Primăria a cerut să nu mai fie ridicate capele noi în curtea instituțiilor de învățământ

FOTO: publika.md

Capelele sau centrele moral-spirituale deschise pe teritoriul şcolilor şi grădiniţelor din Capitală activează fără autorizaţie de construcţie din partea municipalităţii. Subiectul a fost discutat la şedinţa de astăzi a Primăriei, după ce pe reţelele de socializare au apărut informaţii că la grădiniţa 150 din Chişinău funcţionează un centru neautorizat de educaţie moral-spirituală, unde, uneori, au loc şi botezuri. Acest lucru este confirmat chiar de directoarea grădiniţei.



"Este în grupă o mamă care are patru copilași şi nu au fost botezați, eu m-am adresat, zic părinte, dacă se poate. Părintele a împrumutat cristelnița şi i-a botezat", a declarat Valentina Gâscă, directoarea Grădiniţiei nr. 150 din Chişinău.



"Autorizații în sensul direct nu au avut. Fie că s-a construit nu ceea ce a fost autorizat, fie că pe parcurs s-a modificat destinaţia", a declarat Nistor Grozavu, viceprimar al Capitalei.



"Legea prevede că pe teritoriul şcolii urmează a fi construite doar instituţii cu scop educaţional şi nicidecum altfel", a zis Valeriu Bogdan, şeful Direcţiei Juridice a Primăriei.



În timp ce Mitropolia Moldovei susţine că paraclisele activează în baza unui parteneriat cu instituţiile de învăţământ, Direcţia Educaţie a Primăriei afirmă contrariul.



"La etapa care suntem, am constat că nu există nici regulamente, nici acorduri de parteneriat, de aceea, aceste centre activează de cum consideră de cuviinţă. Noi am identificat destul de multe instituţii de învăţământ", a declarat Rodica Guțu, şefă la Direcţia Educaţie.



Edilul interimar a cerut să fie oprită ridicarea oricărui paraclis pe teritoriul instituţiilor de învăţământ până la elaborarea unui regulament.



"Să solicităm noi accesul de a educa copiii şi a le da educații conform codului educaţiei. Să nu ne trezim mâine-poimâine pe teritoriul fiecărei instituţii sau şcoli cu instituţii, eu le zic "bisericeşti", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Capelele care deja au fost deschise vor funcţiona în regim normal, iar după ce va apărea regulamentul, activitatea lor va fi revizuită.