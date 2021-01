Grădiniţă renovată la Băcioi. Reparaţia a durat opt ani şi a costat 20 de milioane de lei

"Din insuficienţa de locuri, au fost nevoiţi părinţii să îi ducă la Chişinău.""Copilul trebuie trezit devreme ca să ajungă până la Chişinău, până la Ialoveni. Totuşi, o grădiniţă în comuna Băcioi este binevenită.""Mă joc, scriu, fac amiaza.""Îmi place că sunt multe păpuşi.""Am lucrat atunci când ea funcţiona, până în anii 90. Acum s-a redeschis şi este ceva nou.""Mulţi copii au aşteptat acest lucru, o să poată cu brio să-şi reia activitatea. Avem cărţi pentru cei mici, am creat condiţii, instituţia este dotată cu absolut tot ce este necesar.", a spus educatoarea, Elena Stici."Era o clădire numai pereţii. ferestrele, totul era demolat. Deci, numai pereţii erau şi temelia. De acolo am pornit. Am pus ferestrele, s-a vopsit înăuntru. Deci, s-a început de la zero.", a spus directorul grădiniţei 140 din Băcioi, Vera Chiperi."Instituţia îşi redeschide larg uşile pentru 160 de copii, asigurându-le o educaţie timpurie de calitate la ei acasă, într-un mediu confortabil, refăcut, conform tuturor cerinţelor şi normelor de educaţie.", a comunicat primarul comunei Băcioi, Ilie Leahu."Suntem obligaţi să creăm acele condiţii necesare pentru buna dezvoltare a copiilor. Doar în acest an, Primăria municipiului Chişinău a alocat 1,6 milioane de lei, iar, în total, pe proiectele din Băcioi, opt milioane.", a declarat primarul general al municipiului Chişinău, Ion Ceban."Ce am făcut astăzi, aici, în această grădiniţă, este parte a unui program care a cuprins aproape o mie de grădiniţe, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Mă bucur nespus că, iată, acest program s-a apropiat şi de Chişinău.", a spus ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.În comuna Băcioi sunt cinci instituţii de educaţie timpurie, care sunt frecventate de aproximativ 500 de copii. În localitate trăiesc în jur de 11 mii de persoane.