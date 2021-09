Grădinița din satul Roşu, raionul Cahul, la un pas de a intra în carantină. Trei angajaţi ai instituţiei au fost diagnosticaţi cu COVID-19

Grădinița din satul Roşu, raionul Cahul, este la un pas de a intra în carantină, după ce trei angajaţi ai instituţiei au fost diagnosticaţi cu COVID. 11 copii din grupa creşă, a cărei educatoare s-a infectat cu noul coronavirus, au fost deja plasaţi în autoizolare.Potrivit directoarei grădiniței, care a refuzat sa se prezinte, au fost depistaţi pozitiv doi lucrători auxiliari şi un educator. Toţi trei nu mai vin la serviciu după ce au primit rezultatele testelor."A venit ieri dimineață la serviciu, educatorul a venit la serviciu şi a primit copiii pe teren. Noi cu doamna asistentă medicală am văzut că nu se simte bine. A mers la policlinică şi a făcut testul. Grupa este în carantină.", a declarat directoarea grădiniţei.Am încercat să vorbim cu asistenta medicală de la grădiniţă pentru a afla care este starea de sănătate a copiilor, însă directoarea instituţiei ne-a spus că aceasta lucrează doar în prima parte a zilei. Totodată, directoarea ne-a spus că instituţia preşcolară nu va plasată în carantină pentru că există spaţiu suficient pentru copii şi ei nu interacţionează."Părinţii ştiu că trebuie să îi ţină acasă să se trateze copilul şi apoi să revină. Trebuie să fie un procent oarecare ca să instituie carantină. Fiecare grupă are terenul de joacă. Copiii sunt monitorizaţi în fiecare dimineaţă. Se face trierea dimineață. "Primarul localităţii ne-a declarat că încă un angajat al grădiniţei are simptome de COVID."Trebuie să dea test să vedem dacă se confirmă. Dacă se va confirma încă un caz trebuie de pus în carantină. Conlucrăm cu medicul de familie. Cum primim aviz de la dânșii că trebuie să închidem atunci închidem toată grădinița. ", a declarat Nicolae Savilenco, primarul satului Roşu.Grădinița din satul Roşu este frecventată de circa 90 de copii, care sunt împărţiţi în şase grupe. În total, în instituţie sunt 26 de angajaţi, dintre care 11 - cadre didactice, iar 6 - ajutori de educatori.