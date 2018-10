Grădiniţa din municipiul Cruzeşti, RENOVATĂ CAPITAL cu suportul oferit de Guvernul României (GALERIE FOTO)

Preșcolarii din satul Cruzeşti, municipiul Chişinău învaţă acum într-o grădiniţă nouă. O anexă a gimnaziului din localitate a fost renovată cu sprijinul Guvernului României, care a oferit un milion şi jumătate de lei. Modernizările erau foarte necesare, pentru că vechea instituţie putea găzdui doar 50 de micuţi. Acum, la grădiniţă pot veni 100 de copii.

Nadejda Şendrea lucrează de 7 ani educatoare la grădiniţa din sat. Femeia spune că acum condiţiile sunt net superioare.



"Copii se relaxează, se joacă, cântă, dansează, sunt organizate toate condiţiile pentru a învăţa şi pentru a creşte copii ascultători şi mari", a spus Nadejda Şendrea, educatoare la grădiniţă.

Copii sunt foarte fericiţi că s-au mutat în grădiniţă nouă.



"Mie îmi place la grădiniţă să mă joc, să citescm să desenez, să colorez şi tare îmi place la grădiniţa asta că e desenată, frumoasă, colorată", a spus o fetiţă.



"Sunt multe jocuri, mă joc cu prietenii. Am trei.

- Şi cine sunt ei?

- Saşa, Andrian şi Victor. Poezii face, dansăm citeodată, ne uitam la desene", a spus un băieţel.



Directoarea grădiniţei spune că în instituţie a fost schimbat sistemul de încălzire, reţeaua electrică, clădirea a fost izolată termic, iar mobilierul este nou-nouţ. În prezent, grădiniţa este frecventată de 70 de micuţi.



"Copii aceştia să crească mari, să se bucure de copilăria pe care au avut-o la noi la Cruzeşti, să mulţumească părinţilor şi celor care au fost implicaţi în acest proiect şi numărul de copii să se mărească", a spus Aurelia Rusu, directorul grădiniţei.



Pe lângă suportul consistent oferit de România, autorităţile locale au mai alocat 500 de mii de lei.



"România doreşte să dea un semnal destul de puternic în ceea ce priveşte consolidarea constituţională a R.M. Am văzut standarde europene, am văzut copii fericiţi, am văzut cadre didactice mulţumite şi mai puţine griji pentru părinţi", a spus Radu Filip, Reprezentant al Ambasadei României în Republica Moldova.



"Crearea de centre educaţionale unice face copii fericiţi, face părinţii mai liniştiţi şi asta este o investiţie bună în viitorul Republicii Moldova", a spus Elena Belei, Secretar de stat Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Până în prezent, cu ajutorul Guvernului României au fost renovate 845 de grădiniţe. Valoarea totală a investiţiilor este de 26 de milioane de euro.