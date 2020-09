Grădiniță clandestină în Capitală. Instituția ilegală se afla în gestiunea unui ONG

Grădiniță clandestină în Capitală. Instituţia preşcolară se afla pe strada Doina din sectorul Râşcani şi îşi desfăşura activitatea într-o casă de locuit, fără a respecta normele de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Potrivit directorului interimar al ANSP, Vasile Guştiuc, grădiniţa ilegală era frecventată de 15 copii şi se afla în gestiunea unui ONG. Autorităţile municipale au fost sesizate de un cetăţean şi decis să sisteze activitatea instituţiei."Instituţia în cauză nu dispunea de niciun act permisiv privind desfăşurarea activităţii. A fost organizată cu încălcări flagrante a legislaţiei sanitare şi lipsa pe deplin a respectării normelor privind răspândirea infecţiei Covid", a declarat directorul interimar al ANSP, Vasile Guștiuc.Echipa noastră de filmare a mers să vadă care erau condiţiile de funcţionare a grădiniţei. În pofida gardului înalt, am surprins câteva imagini cu tobogane şi jucării pentru copii. Am încercat să vorbim administraţia instituţiei, însă nimeni nu ne-a deschis poarta.Oamenii care locuiesc în zonă spun că nu ar fi ştiut că acolo era o grădiniţă, dar au observat că ceva este în neregulă."N-am reuşit să văd foarte multe, numai că dimineaţa erau aici maşini şi ce mai povesteau vecinii, că era gălăgie aici. "Viceprimarul Capitalei, responsabilă de domeniul educaţiei, Angela Cutasevici, ne-a spus doar că acea casă aparţine unui agent economic privat:"Noi nu am putut decât să sesizăm poliţia, ANSA, ANSP despre sesizarea pe care am primit-o. Procedural, când un agent economic vrea să deschidă o afacere el doar notifică autoritatea publică locală sau Primăria, dar alte autorizaţii le dau autorităţile de control."Potrivit poliţiei, agentul economic riscă o amendă între 3 şi 9 mii de lei. În context, Ministerul Sănătăţii îi îndeamnă pe părinţi să fie prudenţi atunci când îşi dau copiii la grădiniţe. Totodată, în perioada 9-15 septembrie, inspectorii ANSP auverificat 23 de instituţii de învăţământ, dintre care patru funcţionau cu abateri. De la 1 septembrie, şcolile şi grădiniţele au fost redeschise treptat, cu condiţia respectării normelor sanitare. Astfel, angajaţii trebuie să poarte măşti, iar copiii trebuie să respecte distanţa socială.