Grădina Zoologică din Capitală și-a redeschis ușile chiar de Ziua Copiilor (FOTO)

După o pauză de aproape trei luni, Grădina Zoologică din Capitală și-a redeschis ușile chiar de Ziua Copiilor. Deşi vizitatorii sunt obligaţi să poarte măști, să se afle în grupuri limitate şi să respecte distanța socială, cei de la până la 18 ani au fost cei mai fericiţi, pentru că de ziua lor au avut acces gratuit.La intrarea pe teritoriul menajeriei, vizitatorii își dezinfectează mâinele și le este măsurată temperatura. Nici ploaia de afară nu le-a stricat celor mici buna dispoziţie. Familia Topciu din satul Hârbovățul Vechi, raionul Anenii Noi, a venit cu cei trei copii dis-de-dimineață."Mi-a plăcut că pot hrăni animalele și urșii care sunt liberi deja. Am hrănit o zebră.- Cu ce-ai hrănit?- Cu măr și morcov”.Mai nou, copiii vor putea admira animalele în aer liber, întrucât administrația a construit două voliere pentru urși și lupi."A venit să vedem și să revedem unele animale, crocodilul, ursul. Am reușit să văd papagalii, tigrii și leii. Acum ne uităm la urși."Părinții spun că odraslele lor au așteptat cu nerăbdare redeschiderea menajeriei.”Suntem foarte bucuroși în primul rând pentru copii, fiindcă am fost atâta timp în izolare ”.Administrația zoologiei îndeamnă vizitatorii să respecte regulile de protecţie împotriva noului coronavirus.”La intrare noi solicităm ca toți să poarte măști de protecție. Terenurile de joacă pentru copii sunt închise până va fi luată decizia comisiei excepționale. Agenții economici activează cu respectarea tuturor cerințelor”.Grădina Zoologică va funcționa în regim obișnuit, de la ora 08.00 până la 20.00, de marți până duminică. Ziua de luni va fi una sanitară. Prețul biletelor pentru elevi, studenți și pensionari rămas neschimbat, adică de 5 lei, iar pentru copiii până la șapte ani accesul este gratuit. Maturii vor achita 30 de lei.