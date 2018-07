Grădina Zoologică din Capitală s-a mărit cu patru pui de lup polar şi unul de taur maghiar

Menajeria din Capitală are cinci locatari noi: patru pui de lup polar şi unul de taur maghiar. Îngrijitorii sunt tare mândri de ei şi spun că numele vor fi alese în funcţie de caracter.



Puii de lup - două femele şi doi masculi - au venit pe lume cu două luni în urmă. Aceştia au stat până acum departe de ochii lumii, fiind ascunşi într-o vizuină de doi metri adâncime, sub atenta îngrijire a mamei lor.



"Părinţii? Deci femela a fost adusă anul trecut, două la număr din Cehia. Este pentru prima dată la ele în viaţă când le apar pui şi vreau să vă spun că de pui are grijă femela, care nu a născut. Deci este în funcţie de bonă", a spus Olga Iuzvac, administrator şef Grădina Zoologică, Chişinău.

Puii de lup sunt hrăniţi cu carne de pui, de vită, cu ouă şi brânză. Administraţia menajeriei spune că deocamdată nu ştie ce va face cu ei.



"Probabil că vom face schimb cu alte grădini zoologice, care au nevoie de a completa colecţia sau poate vom face schimb cu alte animale de care avem nevoie noi", a mai spus Olga Iuzvac, administrator şef Grădina Zoologică, Chişinău.



Până atunci, puii de lup polar vor putea fi admirați de vizitatori. Cei drept, puţini sunt norocoşii care reuşesc să-i prindă afară, întrucât aceştia îşi petrec tot timpul în vizuină şi ies doar la joacă sau la mâncare.



"Puii de lup sunt frumoşi, mici şi drăguţi."



Şi familia de tauri maghiari s-a mărit.



"Este foarte liniştit, ataşat de mama sa. Noi ne străduim să nu-l stresăm, nici pe el şi nici pe mama lui. Fiindcă pentru noi este foare important ca mama să-l alăpteze", a declarat Olga Iuzvac, administrator şef Grădina Zoologică, Chişinău.



Cum puiul este încă fragil, acesta îşi petrece mai tot timpul în ascunzinş. De la începutul anului, colecţia menajeriei s-a mai completat cu un pui de lamă, dar şi cu câţiva pui de cangur, care s-au născut recent.