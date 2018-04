Grădina Zoologică din Capitală a intrat în reparaţii! Muncitorii renovează scările şi asfaltează trotuarele

Pentru prima dată în ultimii 15 ani, Grădina Zoologică din Capitală a intrat în reparaţii. Muncitorii renovează scările de la intrare, toarnă trotuare şi repară cuștile animalelor.



Lucrările au început acum patru zile, timp în care muncitorii au reuşit să repare şapte mii de metri pătraţi de trotuar.



Şi angajaţii parcului zoo şi-au suflecat mânecile. De la contabili, la paznici - toţi au plantat flori.



"-Cu câi angajaţi mai plantaţi flori? - Cam vreo 15 persoane. Nu ne ferim, ce putem asta facem", a spus Olga Iuzbac,adminsitrator şef Grădina Zoologică.



"- Sădim flori. - Dar nu ar trebui să staţi acasă? - E clar că nu. Toţi activăm în domeniul lucrului, care se face în Grădina Zoologică", a menţionat Lilia Brăguţă, maestru superior.



Voluntariat au făcut nu doar angajaţii menajeriei, ci şi un pictor. Eduard Stahi s-a oferit să reabiliteze gratis picturile de la intrarea în menajerie.



"Eu sunt un pictor amator şi mă strădui să ajut să aduc un aport la înfrumusețarea oraşului nostru. "



Unele animale se vor putea bucura în sfârşit de condiţii mai bune. Şase voliere din cele 30 existente vor fi renovate. Restul cuştilor vor fi doar vopsite.



Deşi au reuşit să acopere puţin peste 50 la sută din volumul total de lucrări, directorul instituţiei dă asigurări că luni menajeria va fi deschisă publicului.



"Dacă este pus scopul înseamnă că vom reuşi. Vom lucra non stop şi sîmbătă şi duminică ", a declarat Alexandru Hanţaţuc, director Grădina zoologică.



Veştile bune nu se opresc aici. Administraţia are de gând să extindă cu încă 14 hectare de teren



După finalizarea lucrărilor, administraţia promite că va aduce câteva animale exotice. Totodată, în timpul apropiat, menajeria ar urma să se extindă. Proiectul de extindere în valoare de cinci milioane de euro prevede cumpărarea girafelor, dar şi alte animale exotice, plus va fi construit un teren de joacă pentru copii.