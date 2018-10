Grăbiţi-vă: Au mai rămas doar două zile. Toţi posesorii de arme pneumatice sunt obligaţi să le înregistreze la poliţie

Posesorii de arme de foc mai au la dispoziţie două zile să se prezinte la poliţie pentru controale. Măsura este efectuată o dată la cinci ani, pentru a verifica dacă deținătorii întrunesc toate condiţiile legale.



Victor Statnic este pasionat de arme şi are una înregistrată după toate cerinţele.



"Da, eu am trecut toate comisiile medicale, cursurile teoretice dar şi cele practice, am instalat acasă un seif", a spus Victor Statnic, posesor de arme.



Odată cu trecerea anilor, bărbatul şi-a transformat pasiunea în muncă.



"Din 2006, mă ocup cu tragerile. Sunt un trăgător activ, instructor cu certificat şi autorizaţie", a spus Victor Statnic, instructor poligonul Dinamo.



Cei care vor să deţină o armă trebuie să aibă cel puțin 21 ani, să nu fie cercetaţi penal, să treacă testarea psihologică și narcologică, dar şi să urmeze cursuri specializate.



"Persoana care deja deţine o armă, i se perfectează permisul de port armă şi odată la cinci ani el este obligat să avizeze permisul la organul de poliţie", a spus Veaceslav Balan, şef adjunct al Direcţiei Generale Securitate Publică al MAI.



Din 2013 a intrat în vigoare legea ce prevede ca toţi posesorii de arme să se prezinte la poliţie pentru a le fi eliberate permise de tip nou. Până în prezent, peste 55 de mii de persoane s-au conformat noilor reguli.



"Avem la moment neconformați 2770 de posesori. Persoanele care nu o să se prezinte până pe 25 octombrie la organul de poliţie pentru conformare, prin lege pierd dreptul de deţinere a armei", a spus Veaceslav Balan, şef adjunct al Direcţiei Generale Securitate Publică al MAI.



Potrivit IGP, cei aproximativ 58 de mii de posesori deţin în jur de 70 de mii de arme.