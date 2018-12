Gospodinele se pregătesc de Crăciun! Friptura, pârjoalele şi cârnaţii, vedetele mesei de sărbătoare

Miros de cârnați, pârjoale și friptură s-a simțit astăzi în casele a mii de moldoveni, care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou. În ajun, gospodinele prepară tradiționalele bucate pentru masa festivă. Femeile din satul Zăbriceni, raionul Edineț, s-au trezit dis-de-dimineaţă şi s-au apucat de copt colaci şi crăciunei.



Forfotă mare în gospodăria Olga Topor. Femeia s-a trezit dis-de-dimineața și a început să prepare bucatele pentru masa de Crăciun.



"De Ignat am tăiat porcul. Am făcut cârnați, am făcut tobă, cighiri, am făcut și pârjoale", a spus Olga Topor, locuitoare a satului Zăbriceni.



Gospodina spune că de la nicio sărbătoare nu-i lipsesc bucatele tradiționale și crăciunelul de la icoană.



"Acest crăciunel îl punem sub icoană. Timp de 40 de zile el stă sub icoală, după care îl stropesc cu agheasmă și îl dam la animale" a spus Olga Topor, locuitoare a satului Zăbriceni.



"Mă pregătesc, că trebuie să vină colindătorii. O să le dau câte un păhar de vin la colindători, trebuie să vină nașii noștri, finii", a spus Ion Topor, locuitor al satului Zăbriceni.



Gospodarii din localitate primesc în ajun de Crăciun cetele de colindători.



"De când mă țin minte aceste obiceiuri se păstrează aici. Poate nu așa cum cândva, dar nu vrem să pierdem ce avem, acest obicei frumos de a umbla cu colinda", a spus o femeie.



"De mic de când mă țin minte, din clasa I, II așa mergeam și acum tot așa merg. Copii mei sunt mari , dar eu învăț nepoții", a spus un bărbat.



Gazdele îi servesc cu vin, suc și dulciuri.

"În fiecare an îi primim cu deosebită plăcere, urătorii, colindătorii. Am zis și o mai zic cred că prin asta se ține neamul", a menţionat Valeriu Cojocari, locuitor al satului Zăbriceni.