Gospodinele din ţară, nemulțumite de hrișca importată din China: "Are miros urât şi gust foarte straniu"

Din cauza pandemiei, importatorii de hrişcă au fost nevoiţi să caute surse alternative de aprovizionare. Pentru că mai bine de trei luni cerealele nu au putut fi aduse din Rusia și Ucraina, de câteva săptămâni, în magazine a apărut hrișcă din China. Gospodinele s-au plâns, însă, pe rețelele de socializare de calitatea proastă a produsului. Unele au scris că au fost nevoite să arunce hrișca, întrucât aceasta avea un miros urât şi un gust foarte straniu. Printre acestea se numără și Irina Dascăl."Soţul a cumpărat pachetul ăsta de hrişcă şi am hotărât să-l fac pentru cină. Am fiert-o, ca de obicei nu mai mult, dar când am pus în farfurii am văzut că ea s-a fărâmițat prea tare. După ce am gustat-o am simţit un gust alterat şi un miros urât, chiar urât."Timp de câteva ore, postarea femeii a adunat sute de comentarii, în care mai multe gospodine au reclamat aceeaşi situaţie. Una dintre femei a publicat un filmuleţ din timpul preparării produsului, care ar arata ca un clei."Când am dat să o fierb am pus ca de obicei o cantitate de hrișcă şi trei de apă. Doar începe a fierbe, ridic capacul şi acolo toată apa parca s-a evaporat şi s-a făcut totul ca un fel de clei. Nu pot să vă redau consistenţa care s-a format."Rusia și Ucraina au sistat exportul de hrișcă în Moldova pentru a nu crea un deficit pe piața lor internă. Drept alternativă, importatorii o cumpără din China. Responsabilii de la ANSA susțin că produsul este are certificat de calitate, iar până acum nu au recepționat nicio plângere."De către ANSA sunt prelevate probe la frontieră. Conform rapoartelor de încercări care au fost prelevate la frontieră şi investigaţiile care au fost făcute în laboratoarele noastre acreditate, ele corespund cerinţelor."Până acum, în țara noastră au fost aduse 150 de tone de hrişcă din China. Iar din 1 iulie, a fost reluat importul acestor cereale din Rusia și Ucraina.