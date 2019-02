Google va extinde meniul click-dreapta din interfaţa Gmail

În forma actuală, interfaţa Gmail pentru desktop oferă doar trei opţiuni în meniul click-dreapta, permiţând ştergerea, arhivarea sau marcarea conversaţiei ca fiind citită. În noua formă, meniul click-dreapta va include şi opţiunile prezente pe bara de unele orizontală afişată la partea de sus.

În versiunea îmbunătăţită, clientul Gmail pentru desktop permite răspunderea la mesajele primite şi folosirea tuturor opţiunilor suportate, apelând meniul contextual disponibil prin click-dreapta pe mesajul vizat.

Forma extinsă a meniului click-dreapta are rolul de a oferi utilizatorilor Gmail acelaşi nivel de flexibilitate disponibil cu un client email dedicat (ex. Microsoft Outlook), fără complicaţia de a porni o aplicaţie dedicată. Printre opţiunile disponibile se numără Reply/all, Forward, Archive, Delete, Mark as read/unread, Snooze, Move to, etc. Deosebit de folositoare ar putea fi şi opţiunea de a căuta mai multe mesaje primite de la expeditorul mesajului selectat.

Noua versiune a interfeţei Gmail este activată începând de astăzi pentru un grup restrâns de utilizatori, urmând ca funcţionalitatea extinsă să fie disponibilă pentru toţi utilizatorii începând cu 22-25 februarie, scrie go4it.ro