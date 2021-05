Google va deschide în această vară primul său magazin fizic la New York

Alphabet, compania mamă a Google, a anunţat joi că va deschide primul său magazin fizic la New York în această vară, reflectând o abordare care a ajutat Apple să acumuleze miliarde de dolari în ultimele două decenii, relatează Reuters.Magazinul Google va fi localizat în cartierul Chelsea, lângă campusul său din New York, care găzduieşte peste 11.000 de angajaţi, scrie agerpres.ro Google, care a creat în trecut magazine pop-up pentru a-şi promova produsele, a declarat că va vinde smartphone-uri Pixel, laptopuri Pixelbook şi trackere de fitness Fitbit, alături de dispozitive electrocasnice inteligente Nest la punctul de vânzare cu amănuntul.Vizitatorii vor putea, de asemenea, să beneficieze de serviciu pentru clienţi pentru dispozitivele lor şi să-şi ridice comenzile online din magazin.Apple, care şi-a deschis primele două magazine cu amănuntul în Virginia în 2001, are 270 de magazine în Statele Unite şi multe altele în întreaga lume care stimulează vânzările şi oferă, de asemenea, cumpărătorilor servicii practice pentru clienţi.