Google pregăteşte un abonament Play Pass pentru jocuri şi aplicaţii fără reclame sau DLC

Apple a anunţat în această primăvară planuri pentru a îmbunătăţi oferta de jocuri video pe platformele sale prin intermediul serviciului Arcade, care va oferi 100 de jocuri disponibile atât online, cât şi offline, pentru un abonament lunar. Se pare acum că şi Google va încerca să ofere ceva similar, sub forma unui abonament care va feri utilizatorii de reclame în jocurile şi aplicaţiile sale, cu acces la toate funcţiile acestora, fără a necesita alte cumpărături in-game.

Serviciul de la Google se numeşte Play Pass şi este acum în teste. Android Police a pus mâna pe câteva capturi de ecran cu serviciul, care explică modul în care acesta funcţionează şi dezvăluie şi preţul pe care utilizatorii vor trebui să îi plătească lunar pentru acces la beneficii.

Play Pass va include o colecţie de jocuri, aplicaţii de muzică şi alte aplicaţii de Android alese de către Google, care vor permite abonaţilor Play Pass să le descarce gratuit şi să le folosească fără a fi nevoie de plăţi în plus pentru conţinut. De exemplu, un joc freemium care implică cumpărarea conţinutului va oferi totul direct, în timp ce o aplicaţie de muzică precum Spotify va oferi acces la funcţionalităţile Premium.

Abonamentul va putea fi testat de către utilizatori gratuit pentru 10 zile, după care aceştia pot alege să continue să îl folosească în schimbul a 5 dolari pe lună. Promisiunea Play Pass este că nu sunt necesare cumpărături în plus, reclamele din aplicaţii dispar, iar toate „cumpărăturile” din aplicaţii sunt deblocate automat pentru abonaţi. Mai mult, va exista şi opţiunea unui abonament de familie, pentru a oferi beneficiile pe mai multe conturi simultan.

Printre jocurile video care par a fi incluse în programul de test Play Pass de la Google putem vedea Stardew Valley, Marvel Pinball, Monument Valley, Threes, Ticket to Ride, Star Wars Knights of the Old Republic, Limbo şi multe altele. Fiecare în parte include conţinut de câteva zeci de dolari dacă sunt cumpărate individual, însă acest conţinut va putea fi accesat în întregime doar prin plata abonamentului lunar, scrie go4it.ro

Google încă nu a anunţat oficial Play Pass, deci detaliile acestui abonament s-ar putea schimba până la lansarea oficială. Având însă în vedere faptul că deja testează funcţionalitatea pentru anumiţi utilizatori, abonamentul de jocuri şi aplicaţii de la Google ar putea fi lansat foarte curând, probabil în aceeaşi perioadă cu alternativa Apple Arcade de pe AppStore.