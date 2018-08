Google Play permite utilizatorilor să aleagă când şi cum vor să descarce aplicaţiile

Atât de necesară pentru a beneficia de întreaga funcţionalitate a unui smartphone, conexiunea permanentă la internet nu este uşor de asigurat chiar în orice situaţie, iar viteza şi traficul de date generat sunt factori de care trebuie ţinut seama atunci când activitatea desfăşurată presupune instalarea de actualizări sau noi aplicaţii mobile, scrie go4it.ro.

Fără prea multă discriminare, Google Play permitea utilizatorilor să aleagă dacă să instaleze aplicaţii exclusiv prin conexiunea Wi-Fi, sau să folosească şi orice conexiune de date disponibilă, indiferent de costuri. Complicând lucrurile, setarea destul de bine ascunsă în meniul de configurare nu era imediat evidentă utilizatorilor neiniţiaţi.

Adresând această problemă resimţită mai ales în regiunile cu acces deficitar la internet, Google a adăugat un nou meniu în aplicaţia Play Store, numit App download preference.

De acum, utilizatorii pot opta pentru instalarea aplicaţiilor folosind orice conexiune de date disponibilă, doar prin reţele Wi-Fi, sau pot alege să fie întrebaţi de fiecare dată.

Ultima opţiune permite, spre exemplu, amânarea instalării unei aplicaţii până la conectare unei reţele Wi-Fi, evitând situaţiile nu tocmai plăcute în care folosirea excesivă a conexiunii de date mobile duce la restricţionarea accesului la internet, sau este taxată de operatorii telecom.

Din fericire chiar, şi cu opţiunea "Ask me every time" instalarea sau actualizarea aplicaţiilor de Android nu este întreruptă de fiecare dată, mesajul apărând doar dacă o conexiune Wi-Fi nu a fost detectată.