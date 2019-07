Google lansează Gallery Go, o alternativă uşoară la Google Photos

Google a lansat o nouă aplicaţie „lite” pentru telefoanele cu Android. Aceasta se numeşte Gallery Go şi va fi integrată în suita software Android Go. Desigur, oricine o va putea instala pe un telefon care rulează un sistem de operare Android 8.1 sau mai nou, pentru a folosi o aplicaţie de galerie „uşoară” şi rapidă pentru gestionarea fotografiilor din telefon. Gallery Go pare să fie o alternativă la Google Photos dedicată celor care au telefoane mai puţin perofrmante şi probleme cu conexiunea de internet.

Gallery Go este o aplicaţie extrem de mică. Aceasta neceistă doar 10 MB spaţiu de stocare şi va putea fi astfel actualizată rapid folosind orice tip de conexiune la internet. Aceasta va fi pre-instalată pe telefoanele Android Go, care vin de obicei la preţuri de sub 100 de dolari, dedicate în special pieţelor emergente precum India.

Cu toate că ocupă puţin spaţiu şi are o interfaţă foarte simplă, Gallery Go integrează câteva funcţii destul de avansate. Aceasta poate organiza automat fotografii folosind algoritmi de machine learning, poate să ofere editare pentru fotografii, cât şi funcţia auto enhance prezentă şi în Google Photos. Fotografiile pot fi stocate atât pe memoria internă a telefonului, cât şi pe carduri SD.

Chiar dacă pentru utilizatorii din Europa, care au în permanenţă o conexiune la internet de mare viteză pe telefon, o soluţie precum Gallery Go nu ar avea prea mult sens, faptul că multe dintre aplicaţiile din ultima vreme devin foarte aglomerate cu diverse funcţii mai mult sau mai puţin utile, ar putea convinge o parte dintre utilizatori să o încerce măcar. Simplitatea este de multe ori preferată faţă de funcţiile complexe pe care le foloseşti prea rar sau deloc, scrie go4it.ro