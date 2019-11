Google aduce modificări interfeţei YouTube pentru mobil

Google aduce îmbunătăţiri interfeţei YouTube, răspunzând utilizatorilor care au criticat modul de afişare a listei de comentarii în aplicaţia pentru mobil.

Inclus alături de Google Maps, Assistant şi Duo pe lista principalelor servicii oferite de Google, YouTube primeşte îmbunătăţiri constante, orice modificări trecând printr-o etapă de testare înainte de a apărea şi pentru restul utilizatorilor.

Limitat deocamdată la versiunea YouTube pentru Android, Google testează mutarea secţiunii pentru comentarii imediat sub descrierea ataşată clipului video. Planul este de a înlesni postarea de comentarii după vizionare, dar şi în timp ce urmărim clipul respecitv.

În forma actuală, utilizatorii aplicaţiei YouTube pentru mobil pot accesa secţiunea de comentarii derulând mai întâi întreaga listă de clipuri prezentate ca sugestii de vizionare, fapt care pune la încercare atât determinarea de a lăsa comentarii, dar mai ales răbdarea de a căuta şi citi mesajele lăsate de alţi utilizatori.

Mutarea secţiunii pentru comentarii imediat sub descrierea clipului video pare astfel o decizie inspirată, menită să încurajeze interacţiunea utilizatorilor. În noua formă de prezentare, sunt afişate trei comentarii selecţionate pe baza numărului de aprecieri primite sau fixarea permanentă de către autorul clipului, interacţiunea cu oricare dintre acestea deschizând o listă extinsă în care apar şi restul mesajelor lăsate de vizitatori. Pentru restul utilizatorilor care nu sunt interesaţi de comentarii, lista "Up next" cu sugestii de vizionare este afişată în continuare, scrie go4it.ro