Google actualizează Waze. Aplicaţia primeşte suport pentru servicii de redare audio

Este greu să îmbunătăţeşti ceva ce funcţionează foarte bine deja, aşa că Google încearcă să adauge funcţii noi, care nu au legătură obligatoriu cu navigaţia în aplicaţia Waze. După suport pentru Spotify în urmă cu câteva luni şi suport pentru sistemul CarPlay de la Apple, Waze primeşte acum integrare cu mai multe servicii de streaming audio, pentru a putea avea la volan acces la control indiferent de aplicaţia preferată pentru redare în timpul navigării GPS.

O versiune beta pentru Android şi iOS a aplicaţiei Waze oferă acum suport pentru aplicaţii de redare audio precum Deezer, iHeart Radio, NPR One, Pandora, Scribd, Stitcher şi TuneIn. Acestea vor fi disponibile odată ce aplicaţia este lansată în versiune finală în regiunile în care serviciile funcţionează şi oferă control pentru redare direct în Waze (play/pause, next, previous, show list şi add to favorites), scrie go4it.ro.

Butoanele de control sunt cele de bază şi funcţionează prin sincronizarea cu aplicaţia principală. Practic, trebuie să ai aplicaţia serviciului instalată pe dispozitiv pentru a putea să o controlezi prin Waze, iar pentru schimbarea listei de redare va trebui să accesezi aplicaţia.

Se pare însă că există câteva incompatibilităţi în funcţie de sistemul de operare. Cei care folosesc Waze pe iOS vor avea acces la Deezer, însă nu şi cei care sunt pe Android, în timp ce TuneIn funcţionează invers în cadrul Waze, platforma Apple fiind momentan privată de suport pentru această funcţie.

Este curios însă faptul că Waze nu funcţionează nici acum cu Apple Music sau Google Play Music, în ciuda faptului că adaugă o listă lungă de parteneri pentru integrare în timpul navigaţiei. Noul Waze se va lansa "în următoarele săptămâni", conform Google.