Google a împlinit 20 de ani și sărbatorește cu un doodle special

Cel mai mare motor de căutare, Google sărbătorește pe 27 septembrie 20 de ani de existență. Pentru a le aminti milioanelor de utilizatori de această aniversare, Google a creat un doodle special.

Doodle-ul Google realizat în cinstea aniversării a 20 de ani de existență înfățișează cel mai bine parcursul celui mai utilizat motor de căutare, în aproape toate colțurile lumii. De la simpla întrebare: "ce este Google" și până la domenii ce țin de fizică, astronomie (Este Pluto considerată planetă) sau chiar subiecte abstracte (ce este iubirea), Google a oferit răspunsuri fiecărui utilizator în parte.

Google s-a născut la Universitatea Standford, prin geniul a doi studenți: Larry Page și Sergey Brin. În ianuarie 1996, aceștia pun bazele unui proiect de cercetare care presupune crearea unui motor de căutare prin care să analizeze relațiile dintre site-uri și altfel să aducă rezultate mai bune față de restul motoarelor de căutare, potrivit a1.ro.

Algoritmul care stă la baza căutarii Google se numește PagaRank, fiind o metoda de notare de la 0-10 a unui site în funcție de popularitatea, relevanța și calitatea acestuia. Google menționează chiar în paginile sale: Inima programului nostru estePageRank (™), un sistem de notare a paginilor dezvoltat de fondatorii noștrii Larry Page și Sergey Brin.

Proiectul de cercetare este numit la început BackRob, ca mai apoi să fie schimbat în Google, de la termenul matematic googol (număr format din 1 urmat de 100 de zerouri).

În septembrie 1997 cei doi înregistrează domeniul google.com, ca mai apoi în 1998 să ia naștere compania Google Ing. Treptat compania se dezvoltă în mod uimitor, având un număr din ce în ce mai mare de angajați.

În anul 2000 motorul de căutare atinge 1 miliard de pagini indexate și este îmbunătațit pentru a utilizarea în 15 limbi străine. Tot în același an este lansat AdWords, precum și bara de instrumente Google. În următorii ani ajunge să fie tradus în peste 70 de limbi și lanseaza diverse servicii: google news, froogle, google labs. În 2004 lanseaza Gmail, serviciu gratuit de email cu diverse facilități și un spațiu mare de stocare.

Alte servicii și aplicații de mare importanță: Google Maps, Google Earth, Google Play, Adsense, Google Drive, Google Print, Google Street View, Google Translate. Acestea se numără printre cele mai cunoscute servicii, dar sunt și câteva mai puțin cunoscute, cum ar fi: What Do You Love, Google Health, Google HotPot, Google Mars, Panoramio, Google Correlate.

Pe parcursul timpului au fost lansate multe servicii și aplicații, cele mai multe dobândind succes mondial, iar unele rămânând la stadiul de test.

Google este cel mai cunoscut motor de căutare pe plan mondial, iar pe 27 septembrie aniversează 20 de ani, printr-un doodle (logo, filmuleț) special. La mulți ani Google!