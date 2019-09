Golubciuc despre propunerea de a produce must pentru elevi: Fabricile nu sunt dotate cu utilaj respectiv

foto: youtube

Fabricile de conserve din ţară nu au utilaj pentru a face suc concentrat sau must. Acesta e răspunsul procesatorilor de fructe la propunerea ministrului Agriculturii, Georgeta Mincu, de a produce din surplusul de struguri must pentru elevi.



"Fabricile nu sunt dotate cu utilajul respectiv şi nu dispun de tehnologiile respective. Este o diferenţă între procesarea merelor şi procesarea strugurilor", a spus preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Conserve, Ştefam Golubciuc.



Acum câteva zile, a fost organizată o dezbatere cu producătorii locali de struguri în cadrul unei comisii parlamentare. Aceştia s-au plâns că nu îşi pot vinde strugurii şi au pierderi financiare. Soluţia ministrului Agriculturii, Georgeta Mincu, a fost de a folosi producţia pentru must care să fie dat elevilor din şcoli.



"Anul acesta se va face ce s-a făcut şi anul trecut, nu ştiu. Noi trebuie să facem şi o agricultură școlită, cărturară, pentru că s-au acordat subvenţii atât pentru plantare, cât şi pentru plase antigrindină, cât şi pentru soiuri căutate, cât și pentru consultanță și acces pe piață. O să facem must pentru elevi la şcoală, nu ştiu, altceva nu putem să propunem anul acesta", a spus ministrului Agriculturii, Georgeta Mincu.



Chiar dacă iniţiativa a fost criticată de părinţi şi de nutriţionişti, iar procesatorii au explicat că nu dispun de utilajul necesar, ministrul Agriculturii nu renunță la ideea sa și dă asigurări că va încerca să obţină ajutor de la partenerii externi.



"Deci încercăm să atragem contracte care nu au fost până acum în Republica Moldova şi totul, acţiunile noastre se concentrează pe promovare, vânzări, eliberare de stocuri", a spus ministrului Agriculturii, Georgeta Mincu.



Ideea ministrului de a le oferi elevilor din şcoli must a fost criticată şi de părinţi, dar şi de specialişti. Nutriţioniştii spun că mustul sau concentratul din struguri poate chiar provoca diaree sau poate agrava patologii ale tractului gastro-intestinal.