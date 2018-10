GOJAN, ELOGIAT DE AUTORITĂŢI. Boxerul a fost premiat şi felicitat de oficiali

Cel mai bun boxer moldovean din toate timpurile, Veaceslav Gojan culege laurii după ce şi-a anunţat retragerea.

Pugilistul a fost felicitat şi premiat pentru performanţele sale obţinute în carierea sa de 25 de ani. Pe lângă diplomele din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv, Gojan a fost premiat pe conducerea Parlamentului cu diplomă de gradul I.



"Pentru mine este o bucurie când vin oameni de onoare ca să mă felicite pentru tot ce am făcut pentru ţară. Pentru tot parcursul meu ca sportiv", a spus fostul boxer veaceslav Gojan.



"El este o legendă a Republicii Moldova. A făcut aşa ca în toată lumea să se vorbească despre ţara noastră. Are o experienţă vastă. Peste 300 de lupte disputate şi pe care le-a terminat cu bun augur. Cred că experienţa lui o să fie benefică pentru tinerii din Republica Moldova, pentru noua generaţie", a spus deputatul Constantin Țuțu.



Nici conducerea raionului nu a trecut cu vederea meritele lui Gojan, boxerul care a făcut furori pe arena internaţională. Oficialii de la Briceni îi pregăteşte o sală specializată de box în oraş, acolo unde îşi va putea pregăti discipolii. Sala modernă este amenajată în incinta stadionului orăşănesc din Briceni.



"Deja sunt mulţi băieţi care sunt gata să se antreneze acolo. Orice părinte trebuie să mândrească de asta, pentru că ei nu îşi vor da copilul la o simplă secţie de box sau dans, dar la o personalitate. Un om care a obţinut mari succese", a spus preşedintele raionului Briceni, Mihail Gnatiuc.



"La noi în Briceni sunt copii mulţi. Am deja discipoli mulţi. E nevoie de antrenamente calitative într-o sală specializată de box", a spus fostul boxer veaceslav Gojan.



Veaceslav este pugilistul moldovean cu cel mai bogat palmares. Gojan a câştigat medalia de bronz la Olimpiada de la Beijing în 2008, iar peste 3 ani a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene. Este campion național de 15 ori.



Pugilistul din Grimăncăuţi deţine gradul de maior şi este angajat în Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.