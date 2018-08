GOD GALBEN de caniculă! Cum luptă moldovenii cu arşita

Ne aşteaptă trei zile de vreme toridă. De astăzi şi până joi va fi valabil codul galben de caniculă pentru centrul şi sudul ţării. Temperaturile vor ajunge până la 34 de grade Celsius.

"E bine, multă lume şi cu tensiune, şi căldura asta aşa mare."



"Minunat, bravo. Iată merg uneori cu copilul, s-a terminat apa şi am venit, am luat. Mulţumim."



"iată eu vin bolnavă de la spital acum supraîncărcată cu diferite gânduri şi chiar mă uscam de sete."



În pieţe, comercianţii şi oamenii suportă cu greu căldura de afară.



- Sub umbrele ne dăm, mai la umbră, bem apă rece.

- E suportabil sau e foarte greu?

- E foarte greu, mai ales zilele astea cu temperaturile mari.



"Eu terpesc, eu în general beau apă. Îmi pun în cap pălăria iată vezi."



Iar în sate, oamenii spun că ies la muncă în câmp doar dimineaţa şi seara.



"Ne sculăm mai dimineaţă pe răcoare mai muncim şi dacă ne încălzim, ne dăm la umbră."



"De soare ne protejăm, care cumpărăm umbrele care ne dăm la umbră undeva sub un copac. În casă, în casă e răcoare, am astupat ferestele acum să nu pătrundă căldura."



Meteorologii spun că astfel de temperaturi sunt o normalitate pentru această perioadă, iar maximele nu vor ceda nici în următoarele zile.



"Dacă vorbim de ultimii cinci ani, permanent am avut în această perioadă câte 33 de grade. În anul 2013 am avut chiar şi până la 39 de grade Celsius. Iar cel mai cald totuşi pentru această perioadă a fost în anul 2012 când am avut temperaturi de 42,2 de grade Celsius la staţia meteorologică din Făleşti", a spus Ghenadie Roşca, şeful Centrului de prognoze meteo.