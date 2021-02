Goana după frumuseţe sfidează restricţiile pandemiei. Zeci de femei s-au îmbulzit la expoziţia Beauty 2021 (FOTO)

Goana după frumuseţe nu ştie de pandemie. Zeci de femei s-au îmbulzit la expoziţia Beauty, pentru a-şi cumpăra diverse produse de îngrijire a tenului şi corpului. Vizitatoarele au uitat cu desăvârşire de respectarea restricţiilor. Şi la această ediţie, la mare căutare au fost produsele pentru slăbit."Cu acest apărat avem capacitatea să lucrăm doar cu zone problematice. Persoanele care au probleme cu muşchiul cardiac sau coloana şi nu le se permite efortul fizic, atunci pot apela la această procedură sau lipsa de timp."Femeile au făcut coadă şi la masterclass-ul de îndreptare a părului printr-o tehnică specială."Sunt clienţi care doresc să aibă un păr drept doar pentru un termen de jumate de an. În mediu se lucrează patru ore. "Pentru că frumuseţea vine din interior, au fost date sfaturi şi despre alimentaţia sănătoasă."Consumând mâncare sănătoasă, puteţi să arătaţi bine şi să vă simţiţi foarte bine. Noi avem multe tipuri de micro-verdeaţă, este foarte uşor să creşti acasă în timp de 5-6 zile. "Vizitatorii spun că s-au bucurat de tendinţele industriei frumuseţii, în pofida pandemiei."Din cauza pandemiei, nu ai unde merge. Este o oportunitate frumoasă să vezi ce e pe rafturi şi să încerci.""Îmi place foarte mult, este un asortiment foarte mare de produse.""Mai ies oamenii să mai vadă frumuseţii."Totuşi, organizatorii au limitat în acest an numărul de companii participante la 50."Avem tematica unui salon de cosmetică decorativă şi de cosmetică pentru piele. Avem un salon care este dedicat îngrijirea unghilor, gene şi sprâncene, păr. Avem un al treilea salon care am întâlnit meşterii populari care fac bijuterii handmade.", a declarat Carolina Chiper, director general Centrul Internaţional Moldexpo.Expoziţia Beauty este la cea de-a 24-a ediţie şi se va desfăşura timp de trei zile, până duminică.