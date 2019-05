GLUME PÂNĂ LA MECI. Fotbaliştii cluburilor FC Barcelona şi FC Liverpool au fost puşi în faţa provocărilor

foto: publika

Fotbaliştii cluburilor FC Barcelona şi FC Liverpool sunt bine dispuşi înaintea primei manşe dintre cele două în semifinala Ligii Campionilor!



Luis Suarez şi Philippe Coutinho, foştii jucători ai "cormoranilor" legitimaţi în prezent la gruparea catalană, au fost puşi în faţa unei provocări. Trebuia să-și pună unul altuia întrebări despre FC Liverpool, iar răspunsul urma să fie dat în maximum 7 secunde.



"- Numește-mi trei jucători din lotul actual al lui FC Liverpool?

- Firmino, Fabinho şi Alberto Moreno.

- Ei sunt prietenii tăi!

- Cine sunt trei fotbalişti sud-americani, care au jucat pentru FC Liverpool?

- Firmino, Alisson şi Coutinho."



Sunt puşi pe şotii şi cei de la FC Liverpool. Dejan Lovren şi Mohamed Salah trebuiau să ghicească lucruri din vieţile personale unul altuia. Croatul a fost întrebat de cât timp are nevoie egipteanul pentru a-și aranja coafura.



"A fost născut cu părul lung. Hai să presupunem că are nevoie de 5 secunde pentru a-și şterge părul cu prosopul, după baie."



De partea cealaltă, Salah trebuia să răspundă în ce meci Lovren a marcat primul său gol pentru FC Liverpool pe stadionul "Anfield".



"Nu am idee. Ţin minte doar golul marcat de el în partida cu Borussia Dortmund, deoarece felul de a sărbători a fost unul senzaţional. Parcă a fost ultimul meci din viaţa lui."



Prima manșă a confruntării dintre FC Barcelona și FC Liverpool se va juca pe stadionul ”Camp Nou” miercuri, 1 mai, de la ora 22:00, şi va fi televizată în direct de CANAL 3.